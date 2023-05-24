AK Partili Kurtulmuş: 'Ümit Özdağ'ın 'Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu' sözleri gerçek dışıdır'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" sözlerinin tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kurtulmuş, "Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği 'Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu' şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır. Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir" dedi. - ANKARA