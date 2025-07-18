Karamık: Özel Sektör de Yarı Zamanlı Çalışmayı Örnek Almalı

AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, memurlar için yürürlüğe giren yarı zamanlı çalışma düzenlemesinin özel sektöre örnek olması gerektiğini söyleyerek, "Aynı duyarlılığı özel sektörden de bekliyoruz" dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Karamık, memurlar için yürürlüğe giren yarı zamanlı çalışma düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Aile yapısını korumayı ve çocukların gelişimini desteklemeyi amaçlayan uygulamanın yalnızca kamu çalışanlarına değil, özel sektöre de örnek olması gerektiğini vurgulayan Karamık, toplumsal denge ve huzurun ancak ortak sorumluluk anlayışıyla güçlenebileceğini belirtti. Milletvekili Karamık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen 'Aile Yılı' kapsamında aile yapısını destekleyen önemli bir düzenleme daha hayata geçirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte doğum yapan kadın memurlar, eşi doğum yapan erkek memurlar ve evlat edinenler, çocukları ilköğretim çağına başlayana kadar haftalık 20 saat esasına dayalı yarı zamanlı çalışma hakkı elde etti. Bu sadece bir idari düzenleme değil, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı vizyonunun, aileye verilen önemin ve çocukların sağlıklı gelişimine duyulan özenin açık bir göstergesidir."

"Azalan doğum oranları gelecek için uyarı niteliğinde"

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de doğum oranlarında ciddi bir düşüş gözlemlendiğini belirten Karamık, "Ailelerin çocuk sahibi olmaktan çekinmesinde ekonomik ve sosyal koşullar önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmesini sağlayan bu düzenleme, yalnızca bugünün değil, yarının Türkiye'si için de stratejik bir öneme sahiptir. Bu uygulama aileyi destekleyen, çocuk sahibi olmayı teşvik eden ve toplumsal sürdürülebilirliği hedefleyen güçlü bir devlet iradesinin yansımasıdır" dedi.

"Özel sektör de sorumluluk üstlenmeli"

Her bireyin ailesine vakit ayırabildiği, çocukların ebeveyn sevgisiyle büyüdüğü bir toplumun daha huzurlu, güçlü ve dirençli olduğunu ifade eden Karamık, "Bu anlayışla hareket eden devletimiz, aile yapısını korumak adına önemli bir adım atmıştır. Ancak bu düzenlemenin yalnızca kamu kurumlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Aynı duyarlılığı özel sektörden de bekliyoruz. Çalışma yaşamında aileyi gözeten, ebeveynliği destekleyen bir iş kültürü oluşturmak hepimizin ortak görevidir. Bu çağrı, yalnızca bir temenni değil, yarınlarımızı emanet edeceğimiz nesiller için ortak bir vicdan sesidir" diye konuştu. - ANKARA