AK Partili Karaaslan, Samsun'da konuştu Açıklaması - Haberler

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Biz hakikat üzerinden siyaset yapıyoruz. Gerçek, gerçeği anlatıyoruz. Doğruyu söylüyoruz. Bir sorun var ise onu görmezden gelmiyoruz ya da sorunu büyütmüyoruz. Sorunu çözmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar ama maalesef bu ülkede muhalefet böyle yapmıyor." dedi.

Beraberindeki heyetle AK Parti Havza İlçe Başkanlığını ziyaret eden Karaaslan'ı Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ve partililer karşıladı.

Karaaslan, burada partililere hitaben yaptığı konuşmada, salgın sonrası hasret gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu durumun sahadaki çalışmalara olumlu yansıyacağını artık sahada daha çok çalışacaklarını ifade eden Karaaslan, "Tabii ki bunu sahadaki çalışmalarımıza yansıtmak zorundayız. Yaz geldi artık. Yaz bereketi ile geldi. Çok yağışlı bir kış geçirdik. İnşallah bu bize bereket olarak yansıyacak." dedi.

AK Parti olarak ülkeye hizmet için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirerek muhalefeti eleştiren Karaaslan, şunları kaydetti:

"Yapılanları görüyoruz. İftiraları görüyoruz. O paylaşılan videoları görüyoruz. Yurt dışına Türkiye'nin nasıl şikayet edildiğini, hepsini görüyoruz. Günün sonunda sorunların hepsi çözülür. Ekonomik sıkıntılarımız olur, başka beklentilerimiz olur, taleplerimiz olur, isteklerimiz olur bunların hepsini hamdolsun bugüne kadar çözmüş bir lider Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibiyiz ama bir de Türkiye'nin güçlü hedefleri var. Bütün alanlarda var. Dış politikada, uluslararası siyasette var, askeri alanda var. Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye artık çok güçlü bir ülke ve daha güçlü bir ülke olup dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisinin arasına girmeyi hedefleyen bir ülke. Bizi bu hedeflerimizden şaşırtacak, bizi bu hedeflerimizden geri durduracak, bizi yapmayı düşündüğümüz bütün bu hedeflere karşı mesafeli duran hiç kimseye müsaade etmeden bugüne kadar yolumuza devam ettik. Bundan sonra da Allah'ın izniyle devam edecek. 2023 seçimleri de bu konuda artık çok önemli bir eşiği aşmamız anlamını taşıyacak. Biz hakikat üzerinden siyaset yapıyoruz. Gerçek, gerçeği anlatıyoruz. Doğruyu söylüyoruz. Bir sorun var ise onu görmezden gelmiyoruz ya da sorunu büyütmüyoruz. Sorunu çözmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar ama maalesef bu ülkede muhalefet böyle yapmıyor. Nerede sorun var onu gidelim büyütelim, nerede sıkıntı var gidelim onu daha da arttıralım. Vatandaşımız şunu biliyor, sorunların çözümünün adresi AK Parti... O yüzden teşkilatlar olarak bunun hakkını vermek zorundayız."

Daha sonra Havza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen serginin açılışına katılan Karaaslan, eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç ve özellikle kadınların kendilerini geliştirmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

AK Parti hükümetleriyle eğitimde yapılan yatırımlara değinin Karaaslan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 351 bin yeni derslik okullarımızda kurduk. 729 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Bir milyona yakın bir rakam. Yani bu şu demek oluyor; şu anda görev yapan öğretmenlerin yüzde 75'i bizim dönemimizde atanmış. Okul öncesi yavrularımızın eğitime katılımı biz iktidara geldiğimizde yüzde 11'miş. Yani yüz çocuktan 11 tanesi okul öncesi eğitim alıyormuş. Bugün bu rakam Türkiye genelinde yüzde 90'a çıktı. Son dönemde bir güzel gelişme daha yaşandı. Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayelerine aldığı bir konu. 'Hiçbir okul kütüphanesiz kalmasın, bütün okullarda kütüphane olsun' denildi ve sadece 2 ayda günde 200'den fazla kütüphane kurularak iki aydan 16 bin 361 okulumuz kütüphaneye kavuştu. Bu hızla devam ediyor. Hayat boyu öğrenme merkezlerinde ise şu anda 73 alanda Türkiye çapında sizler gibi 5 milyondan fazla kursiyer eğitim alıyor ve hayat boyu öğrenme sürecine dahiller. Sonunda kendine katı verecek, hakikaten hanımefendilerin gelecek ile ilgili hayallerini güçlendirecek çalışmaları buralarda imza atılıyor."

Karaaslan daha sonra Kevser Camisi önünde Okul Öncesi Eğitim Şenliği'ne katıldı. Burada vatandaşlarla da bir araya gelen Karaaslan, nisanda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un Kamlık Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Daha sonra Karaaslan, Kamlık okul binası ve restorasyonu tamamlanan Karameşe Camisi'ni de ziyaret etti.