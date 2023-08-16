AK Partili Karaaslan: "Muhalefet birbirleriyle çatışsın, biz milletimiz için çalışıyoruz"

UŞAK AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Muhalefet partileri, ittifakları birbirleriyle çatışa dursun. Bizler sadece milletimiz, milletimizin talepleri, beklentileri, çözüm bekleyen konularıyla ilgili şu anda yola çıkmış ve çalışmalarımızı büyük oranda gerçekleştirmeye devam etmekteyiz" dedi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Uşak Şehir Buluşmaları" programına katıldı. Ülke gündemindeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karaaslan "Türkiye yüz yılı bir eşik, biz bu eşiği çok önemsiyoruz. Adını Türkiye Yüzyılı koyduğumuz bu süreci 2023'le özdeşleştiriyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı. Belki bir çoğumuz 2010'lu yıllarda ilk duyduğumuzda 2023 hedeflerini hepimize biraz uzak, biraz orta vadeli hedefler olarak gelmiş olabilir. Ama bugün tam da o yılın içindeyiz. Yine bu yıl seçimleri bir eşik olarak görmüştük. Allah'a hamdolsun milletimizin teveccühüyle, sayın Cumhurbaşkanımıza, partimize ve ittifakımıza büyük destek vererek bu eşiği de aştık. Şimdi artık bir şehirlerimize değer katacağımız, yeni eserler, hizmetler üreteceğimiz yeni bir dönem olarak görüyoruz önümüzdeki süreci. Bu ülke için çok çalışmalıyız. Çünkü bu ülkenin sorunlarını çözebilecek, vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirebilecek, çünkü gerçekten azimle gece gündüz çalışarak işinin ve sorumluluğunun hakkını verebilecek ekipler işte karşınızda durmakta. AK Parti kadroları. Dolayısıyla sorumluluğumuz bu anlamda da çok büyük. AK Parti'de bir seçim başlar, ertesi gün yeni bir seçim başlar. Her seçim bizler için çok önemlidir. Biz seçimler ve seçimler sonucu elde ettiğimiz sonuçları millete hizmet edeceğimiz yolda çok önemli bir eşik olarak görüyoruz. O yüzden bu hizmet siyasetinin devam etmesi açısından inşallah önümüzdeki dönemde, yerel seçimler sonrası hem şu anda bizde olmayan belediyelerin tekrar AK Parti belediyeciliğiyle yola devam etmesi açısından hem bizimle yola devam eden belediyelerimizin daha da güçlenerek bu süreci devam ettirecek olması açısından çok önemsiyoruz." dedi.

AK Parti'nin bütün vatandaşlara olan sorumluluk bilinciyle yoluna devam ettiğini aktaran Karaaslan, "Muhalefet partileri, ittifakları birbirleriyle çatışa dursun. Aslında kendi partileri içerisindeki iktidarı hedeflemek için elinden geleni ardına koymamaya devam etsin. Bizler sadece milletimiz, milletimizin talepleri, beklentileri, çözüm bekleyen konularıyla ilgili şu anda yola çıkmış ve çalışmalarımızı büyük oranda gerçekleştirmeye devam etmekteyiz. İnşallah hayırlara vesile olur. Yeni süre. hayırlara vesile olur. Uşak'ımız için, ülkemiz için, geleceğimiz için." şeklinde konuştu. Tüm dünyanın zor bir sürecin içerisinden geçtiğini aktaran Karaaslan, Türkiye'nin de 6 Şubat'taki depremlerde yüzyılın en büyük felaketini yaşadığını belirterek, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaralarını hızla sarmış, sarmaya devam eden, öncelikli olarak o şehirlerin kalkınmasına hızla yeniden hayatın devam etmesine vesile olacak bütün adımları gecikmeden atan, bu konuda en ufacık bir tereddüt ya da zaafiyet göstermeyen bir bakış açısını bugün bizler temsil ediyoruz. Dolayısıyla yüreğimizin büyük bir kısmı oralarda ama diğer kısmında da şehirlerimizi, ülkemizi kalkındıracak, geliştirecek, büyütecek projeleri yapmaya devam ediyoruz."