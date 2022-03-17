AK Partili İşler: "CHP, Tevhidi Tedrisat Kanunu'na aykırı olarak imam hatip ve ilahiyat eğitimini sonlandırmıştır"

ANKARA (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "Cumhuriyet Halk Partisi, Tevhidi Tedrisat Kanunu'na aykırı olarak imam hatip ve ilahiyat eğitimini sonlandırarak, kanunu uygulamamıştır" dedi.

Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili İşler, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un Tevhidi Tedrisat Kanunu'na aykırı olduğu eleştirilerine cevap veren İşler, "Bütün medreseler kapatılıyor. Kanun geçtikten 13 gün sonra maarif vekaletinin yayınladığı genelgeyle bütün medreseler kapatılmıştır. Medreselerin yerine kanun neyi hükmediyor? 4. madde üniversitede İlahiyat Fakültesi açılmasını amir hüküm koyuyor, imam hatip mektepleri açılmasını emrediyor. İlkokul üzerine imam hatip mektepleri açılıyor. 1926'da okul sayısı 26, 1930'da imam hatip mektepleri kapanıyor. 21 Nisan 1924'te İstanbul Darülfünunu'nda İlahiyat Fakültesi açılıyor, fakat 1933 yılında tamamen kapatılıyor. Bu uygulama Tevhidi Tedrisat Kanunu'na aykırı olarak gerçekleştiriliyor. Kanunu çıkaran Cumhuriyet Halk Partisi ilk yıllarda uyguluyor, 6-7 yıl sonra bu alanda eğitimi sonlandırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Tevhidi Tedrisat Kanunu'na aykırı olarak imam hatip ve ilahiyat eğitimini sonlandırarak kanunu uygulamamıştır. Hem de bu uygulamayla kendi suçlarının kendi dönemlerinde uygulandığını görüyoruz" dedi.

Milletvekili İşler, "Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde dine karşı olan bir damar var" dediğinde CHP milletvekillerinin alındığını belirterek, "Dönemin Diyanet İşleri Reisi Ahmet Hamdi Akseki bir raporunda camilerde halka namaz kıldıracak ve hutbe okuyacak imam ve hatip yokluğundan şikayet ediyor. Bazı köylerde cenazelerin kaldırılamadığını, günlerce ortada kaldığını bildiriyor. Öte yandan batıl inanç ve tarikatların memleketin dört bir yanına yayılmakta olduğu uyarısında bulunuyor. Devrin Maarif Vekili Hasan Tahsin Bankoğlu da bu dönemde halkın en büyük şikayetinin din hizmetleri ve din öğretim meselesi olduğunu bildirerek, halkın yanında bazı aydınların siyaset ve devlet adamlarının da hissettiği bu ihtiyaç karşısında ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı olarak 15 Ocak 1949'da İstanbul ve Ankara'da imam hatip kursu adıyla on aylık öğretim kurumu açılmış, ancak toplumun ihtiyacı olarak nitelikli din görevlisi buralarda yetiştirilememiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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