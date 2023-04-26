AK Partili İnan, İzmir'de seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu Açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, "15 günlük bir seçim kampanyasında terör örgütlerine 'hadi oradan' diyemeyenler, yarın bu ülkede önemli mevkilere geldiklerinde bunlarla nasıl mücadele edecek?

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, "15 günlük bir seçim kampanyasında terör örgütlerine 'hadi oradan' diyemeyenler, yarın bu ülkede önemli mevkilere geldiklerinde bunlarla nasıl mücadele edecek?" dedi.

Ödemiş'te partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan İnan, konuşmasında 14 Mayıs'ta sıradan bir seçim yapılmayacağını, Kuvayımilliye ruhunun inkişaf ettiği yer olan Ödemiş'in bu seçimde terör işbirlikçilerine geçit vermeyeceğine inandığını belirtti.

Terör örgütü mensuplarının seçim öncesi açıklamalarına dikkat çeken İnan, "Kandil'den her gün Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarını, FETÖ'den hainlerin, yurt dışından Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyici açıklamalarını görüyorsunuz değil mi? Neden terör örgütüne sesiniz çıkmıyor. Hadi oradan diyemiyorsunuz. Bugün 15 günlük bir seçim kampanyasında terör örgütlerine 'hadi oradan' diyemeyenler yarın bu ülkede önemli mevkilere geldiklerinde bunlarla nasıl mücadele edecek? 2 tane oy alacağım diye terör örgütünden tırsıp onların tahakkümü altında kalanlara ders verilmeli."

İnan, AK Parti'nin Türkiye'nin ayağındaki prangaları kırarak daha özgür bir ekonomiye sahip olması için projeler hayata geçirdiğini, geçirmeye de devam ettiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Nisan'da Gündoğdu Meydanı'nda İzmirlilerle buluşacağını anlatan Eyyüp Kadir İnan, tüm vatandaşları mitinge davet etti.

Programı kapsamında Ödemiş Ticaret Odasını ziyaret eden İnan, Tire'de esnaf odaları başkanlarıyla ve esnafla bir araya geldi.