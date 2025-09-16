AK Partili heyetten, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları

Ak Parti heyeti, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Adana'ya geldi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında aralarında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, milletvekilleri Ali Şahin, Cantürk Alagöz, Murat Cahid Cıngı, Cevahir Uzkur, Sayın Bayar Özsoy, Selman Oğuzhan Eser, Adem Yıldırım, Kemal Karahan, Ali Kıratlı, MKYK yedek üyeleri İsmail Kaya ve Davut Coşkun Şiviloğlu ile MKYK üyesi Ahmet Bilal Kıymaz ve MDK üyesi Sena İpşirli, Adana'ya geldi.

Adana'nın ilçelerini gezip vatandaşların sorunlarını dinleyecek olan heyet ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Burada AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı tarafından karşılanan heyet, partililerle buluştu.

AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı, "Türkiye Buluşmaları kapsamında milletvekillerimiz tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelecekler. Ayrıca şehit ailelerimizi ziyaret ederek onların dualarını alacak. Buna göre bir planlama yaptık" dedi.

Dağlı'nın konuşmasının ardından Grup Başkanvekili Zengin'de, partililere hitap etti.