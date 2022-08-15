AK Partili Hamza Dağ: 'AK Parti Türkiye'dir, milletimizin 21 yıldır gönlündeyiz'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İlk günden bu yana 81 ildeyiz. Olmadığımız tek bir ilçe, belde, mahalle, köy, kasaba yok. Çünkü kimseyi ayırt etmedik. AK Parti Türkiye'dir. Milletimizin 21 yıldır gönlündeyiz. Gönüllerde biriz, sandıkta da yine birinci parti olacağız" dedi.

AK Parti, kuruluşunun 21. yılını 'Bir olduk, 21 olduk' temasıyla 15 Ağustos'ta ATO Congresium'da gerçekleştirecek sade bir programla kutlayacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir konuşma yapacağı programın ayrıntılarını ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı ile paylaştı.

Programda davetliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatından bazı kritik kesitlerin yer aldığı, AK Parti'nin geçmişinde karşılaştığı bazı engeller ve hayata geçirdiği hizmetlerin anımsatıldığı iki "Zaman Tüneli"ni gezebilecek. 21 yıldaki çalışmalar, projeler ve önemli dönüm noktalarının kare kare anlatıldığı zaman tünelini ziyaret edenler, daha sonra kurulacak stantta VR gözlükler (Metaverse tekniği) ile hayata geçirilen önemli projelerin gösterildiği bir gezintiye çıkacak. Kutlamalar çerçevesinde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaleme alınan mektup AK noktalarda vatandaşlara verilecek.

AK Parti'nin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süre iktidarda kalmayı başarmış siyasi hareket olduğunu söyleyen Hamza Dağ, bu başarının AK Parti'nin yalnızca bir siyasi parti olmaktan çok daha fazlası olmasından ileri geldiğini söyledi. AK Parti'nin 21. yılını 'Bir olduk, 21 olduk' sloganıyla kutladığını ifade eden Dağ, "Hem milletimizle aramızdaki gönül bağı hem de her bir AK Partilinin birbirini aile olarak görmesinden yola çıkarak bu sene 'Bir olduk, 21 olduk' dedik. Bu slogan AK Parti serüveninin net bir gerçeğidir. AK Parti geçmişinden aldığı güçle bugün daha güçlü, daha diri, daha yeni ve daha genç bir partidir. AK Parti, gücünü ve zorlukların karşısında sağlam bir şekilde durabilmesini lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde her kademesiyle birlik ve beraberlik içerisinde olmasına borçludur. Bir olmanın ve kenetlenmenin AK Parti'ye verdiği güç, gerek kapatma davası, e-muhtıra, kaos girişimleri gerekse de darbe girişimi ve antidemokratik yaklaşımlarda partimizin ve mensuplarının sağlam bir şekilde durmasına vesile olmuştur" dedi.

AK Parti'nin 21 yıllık serüveninde Türkiye'nin her yerinde olduğunu söyleyen Dağ, "Bu yönüyle biz sadece bir siyasi partiden ötesiyiz. İlk günden bu yana 81 ildeyiz. Olmadığımız tek bir ilçe, belde, mahalle, köy, kasaba yok. Çünkü kimseyi ayırt etmedik. AK Parti Türkiye'dir. Milletimizin 21 yıldır gönlündeyiz. Gönüllerde biriz, sandıkta da yine birinci parti olacağız. Geçmiş seçimlerde bir ve beraber olarak nasıl birinci parti olduysak, 2023'te de zafer bizim olacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda partimizin 22, 23, 25, 30 ve daha nice yıllarını kutlarken de AK Parti'nin Hakk'a ve halka hizmet yolundan sapmadığını göğsümüzü gererek söyleyebileceğiz" açıklamasında bulundu.

AK Parti'nin kuruluş yıldönümünü sadece yarın gerçekleştirilecek programlarla kutlamayacaklarını söyleyen Dağ, "Ülkemizin dört bir yanında, 81 ilimizde bugün kurulan AK Noktalar ile vatandaşlarımıza ikramlar dağıtacağız ve bu esnada Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizin her bir ferdi için kaleme aldığı mektubu vatandaşlarımıza takdim edeceğiz. Mektupta liderimiz, milletimize verdiği destekten, kurucularımıza ve üyelerimize ise yaptığı çalışmalardan ötürü şükranlarını ifade etti" dedi.

Bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaklaşık 11 milyon teşkilat mensubunun telefonlarına bir mesaj gönderileceğini de söyleyen Dağ, 81 ilde açık hava tanıtım çalışmaları yapıldığını, billboardlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla birlikte olduğu doğal fotoğraflar kullanıldığını aktardı.

Zaman Tüneli, VR gözlük ve bilgi yarışması

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nin fuaye alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatından bazı kritik kesitlerin yer aldığı, AK Parti'nin geçmişinde karşılaştığı bazı engeller ve hayata geçirdiği hizmetlerin anımsatıldığı iki adet "Zaman Tüneli" olacağını da sözlerine ekleyen Dağ, kurulacak stantta VR gözlükler (Metaverse tekniği) ile ziyaretçileri hayata geçirilen önemli projelerin gösterildiği bir gezintiye çıkaracaklarını kaydetti. Kurulacak bilgi yarışması standında ise siyasi konularda kendine güvenen yarışmacı ve misafirlere bazı sorular sorulacağını ve başarılı olanlara hediye takdimi olacağını da belirten Dağ, 'Bir olduk, 21 olduk' hashtagiyle iki gün boyunca paylaşımlar yapılacağını bildirdi. 21. yıla özel videolar hazırlandığını da ifade eden Dağ, "İnşallah bunları sosyal medya mecralarından paylaşacağız. Gerçekleştireceğimiz programda yine kritik zamanlarda yaşadığımız önemli olaylara ilişkin hazırladığımız kısa film konuklara izletilecek" dedi.

Hamza Dağ, kutlamaların yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Burada VR gözlüğünü de deneyen Dağ, deneyimlerini basın mensuplarıyla paylaştı. - ANKARA