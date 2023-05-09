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AK Partili Güngör'den Kılıçdaroğlu'na 300 milyar dolar göndermesi

AK Partili Güngör'den Kılıçdaroğlu'na 300 milyar dolar göndermesi

Politika Haberleri

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '300 milyar dolar' kaynak açıklamasına yanıt verdi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '300 milyar dolar' kaynak açıklamasına yanıt verdi. Başkan Güngör, "Biz IMF'ye borcu kapattık. Emir alma dönemini bitirdik. Para alan, emir alır. Milli ve yerli ekonomiye geçiş yaptık" dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemlerde sıklıkla dile getirdiği '300 milyar dolar' kaynak açıklamasına cevap verdi. Başkan Güngör, yaptığı açıklamada Türkiye'nin son yıllarda özellikle ekonomide çok önemli adımlar attığını belirterek, "Biz IMF'ye borcu kapattık. Emir alma dönemini bitirdik. Para alan, emir alır. Milli ve yerli ekonomiye geçiş yaptık. Birileri o eski günleri özlüyor olabilir. Kimse hayal kurmasın. Söz de, karar da artık Türk milletinindir. Uluslararası lobilerin, faizcilerin değil aziz Türk milletinin, sanayicisinin ve çalışanlarının sözü geçer" dedi.

"Türkiye'nin son yıllarda attığı adımlar, ekonomimizin güçlenmesine katkı sağladı"

Türkiye'nin artık çok güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu ve milli kaynaklarını kullanarak kalkınmaya devam edeceğini vurgulayan Güngör, "Türkiye, son yıllarda ekonomisindeki başarısını gösterdi. Pandemi döneminde bile ihracatımız arttı. Bu ülke, kendi kaynaklarına güvenen, milli ve yerli ekonomisine inanan bir ülkedir. Türkiye'nin son yıllarda attığı adımlar, ekonomimizin güçlenmesine katkı sağladı. Bizler de AK Parti olarak, Türkiye'nin milli kaynaklarını kullanarak kalkınmaya, üretmeye devam edeceğiz. Türkiye'yi daha da ileriye taşıyacağız" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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