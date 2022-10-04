AK Partili Güneş, '2023 Şehir Buluşmaları' programına katıldı

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 2023 Şehir Buluşmaları çerçevesinde Bolu ilinde bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.

Milletvekili Güneş, AK Parti Bolu İl Başkanlığınca düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katıldı. Burada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşen Güneş, daha sonra vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelerek sohbet etti.

TSO, Gerede Belediyesi, Organize Sanayi Sitesini ve mezun olduğu Gerede İmam Hatip Lisesi'ni de gezen Güneş, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç, istek ve taleplerini dinledik. Büyük Türkiye için durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. AK Parti olarak, Türkiye'ye bugüne kadar kazandırdığımız eser ve hizmetlerin üzerine Türkiye Yüzyılı inşa etmeye söz veriyoruz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK