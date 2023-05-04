AK Partili görme engelli milletvekili adayı Cemal Donat, Üsküdar'da down sendromlu çalışanlar ile buluştu

Ak Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Cemal Donat, seçim çalışmaları çerçevesinde Üsküdar'da Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti. Down sendromlu çalışanlar ile yakından ilgilenen Donat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Seçim çalışmaları çerçevesinde AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Cemal Donat Üsküdar'da Tebessüm Kahvesini ziyaret etti. Donat, Down sendromlu çalışanlar ile tek tek selamlaşarak sohbet etti. Down sendromlu çalışanlar ile yakından ilgilenen Donat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Tebessüm Kahvesi çalışanları da görme engelli milletvekili adayı Donat'a desteklerini ileterek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Öte yandan Cemal Donat seçim çalışmaları çerçevesinde saha çalışmalarına devam edeceğinin mesajını verdi.

"Engellerin önüne geçebiliriz"

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Cemal Donat, "2023 yılının Mayıs ayının başında bakın Tebessüm Kahvesinde 11 tane Down sendromlu kardeşimizle bir aradayız. ve bunlar kendi durumları itibariyle burada istihdam hayatının içinde yer almışlar. AK Parti olarak hem seçim beyannamemizde hem de ortaya koyduğumuz vizyonla yapmak istediğimiz aslında engelliliği doğum öncesinden, evlilik öncesinden engelleyebilecek yapıların ve sistemlerin kurulması; engelleyemediğimiz noktada öğrenildiği andan itibaren gebelikte ya da doğum sırasında ya da doğumdan sonra öğrenildiği anda anneye ve aileye olabilecek en iyi düzeyde desteğin verilmesi. Bu hem manevi destek hem maddi ve sosyal destek. Çünkü gerçekten Türkiye'nin temel politikasını hani kadın mutluysa, toplum mutlu noktasına evrilmesi gerekiyor. Yani çocuk anne mutluysa daha mutlu oluyor. Eş, karısı mutluysa, daha mutlu oluyor. Bunun sonrasında eğer çok iyi bir eğitim sistemi, ekosistemi kurabilirsek, doğru zamanda, doğru, eğitim ve yeterli eğitimle her engel grubundaki çocuklarımızı en ideal noktaya kadar eğitimle donatmamız gerekiyor" diye konuştu. - İSTANBUL