AK Partili Genel Başkan Yardımcısı Şen'den muhalefete erken seçim tepkisi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Gaziantep İl Başkanlığı tarafından düzenlenen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' toplantısına katıldı. Muhalefetin erken seçim açıklamalarına tepki gösteren Şen, 6'lı masanın Biden masası olduğunu ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı tarafından düzenlenen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' toplantısına katıldı. Şen, 6'lı masaya yüklenerek, "Onlar erken seçim derken biz seçime hazırlanıyoruz" dedi.

2023 seçimleri için sahada olduklarını belirten Şen, "2023 seçimlerine doğru aslında sadece Antep'te değiliz. Bütün Türkiye'de, bütün illerde, bütün ilçelerde, bütün mahallerdeyiz. Biz aslında seçimi çoktan başlattık. Hatırlayınız, bizim sevgili muhalefetimiz şöyle sürekli boş geziyorlar da, canları sıkıldıkça bir erken seçim, erken seçim deyip oturup keyif çatarken biz mahallelerdeydik, sokaklardaydık, çalışıyorduk. Biz seçime hazırlanıyorduk, biz seçimi çoktan başlattık. AR_GE ve eğitim başkanlığı olarak bizim herkesten önce başlamamız gerekiyordu. Biz geçen sene başladık. Bu bir hakikat bunu biliyorsunuz. Doğudan batıya, batıdan doğuya bütün il ve ilçe teşkilatlarımızın seçime yönelik 2023 Haziranında yapılacak olan seçime yönelik olarak teşkilat eğitimlerine aldık. Bu seçim nasıl olacak, nasıl yapılacak, nasıl kazanılacak neler yapmamız lazım, bütün bunları teşkilat olarak üzerimize ne düşüyor bu bağlamda eğitim seferberliği içerisinde gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"6'lı masa Biden masasıdır"

AK Parti'nin seçimlere hazırlanırken muhalefetin erken seçim açıklamalarına tepki gösteren Şen, "Biz bunları yaparken, seçime çalışırken, bizim muhalefetimiz hadi bir erken seçim, 5 dakika sonra yine bir erken seçim çağrısı yapıyor. Bırak erken seçimi sen seçime hazırlan. Gerçekten siyaset yapıyorsan bu vatandaşa bir şey söyle, geleceğe dair bir şey söyle, bu ülkeye dair bir şey söyle. Söylediler 6'lı masa, 6'lı masan ne, hatırlayınız, ABD Başkanı Biden'i " Türkiye'deki dostlarımızı destekleyeceğiz ve Erdoğan'ı düşüreceğiz" Böyle bir söz söyledi. Bu ne anlama geliyor. Bunu duyan muhalefetin ne söylemesi gerekirdi. Sen kim oluyorsun benim ülkemin siyasetine karışıyorsun demeleri gerekirken, duymazlıktan geldiler. Bu masa ne masası sizce, onların adlandırmasıyla Erdoğan'ı düşürme masası değil mi. 6'lı masa 6'lı masa değil, 6'lı masa 9'lu masa, 6'lı masa Biden masasıdır. O masada Biden var, PKK var, FETÖ var. ve adı geçen diğer partiler var. Eğer böyle değilse, çıksınlar söylesinler. Red etsin, açıkça meydan okusunlar. Tayyip Erdoğan'ı düşüreceksen ben düşürürüm desinler. Seçimi kazanacaksam ben kazanacağım desinler. Sen kim oluyorsun da benim ülkeme karışıyorsun, ülkemin siyasetine karışıyorsun, hele benim ülkemin Cumhurbaşkanını sen düşüreceksin. Kim oluyorsun diye söylemeleri gerekiyor. Ama bunu duymadık duymuyoruz. Yaptıkları her toplantının sonunda aldıkları karar bir sonraki toplantıyı nerede yapacağız oluyor. Ülkenin geleceğine dair bir tane proje var mı" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep 2023'e hazır ve biz bunu yüzümüzün akıyla açık ara kazanacağız"

AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeceçi ise, "Gaziantep 2023 seçimlerine hazır. Benim bir klasik lafım var. Artık klişeleşti son seçim bitti, tüm teşkilata, "seçim yarın arkadaşlar" dedim. Gaziantep il teşkilatı imtihana son gece çalışan çocuk değil, talebe değil, bizim için imtihan son seçim bittiği gün tekrar başladı. Bu yazı dolu dolu geçirdik. Milletvekillerimiz, teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız tüm arkadaşlarla sahada sadece Gaziantep vardı. Bakın izledik meydanda muhalefet hiç yok. Meydanda daha ana muhalefet partisinin Gaziantep'te resmi il başkanı yok. Benden sonra kaç tane il başkanı değiştirdiler. Atanmış bir il başkanı var. Kongreyle gelmiş bir il başkanı yok. Cumhurbaşkanımız dün tüm Türkiye'deki il başkanlarını belediye başkanlarını kadın ve gençlik kolu başkanlarını topladı. Gerekli mesajları verdi. O mesajların en önemli noktası seçim sandıkta kazanılır. Arkadaşlar, sandık bizim için çok önemlidir. Sandığa biz hakimiz çok şükür. Tüm sandık başkanları görevi biliyor ve teyitliler, ben bu sandıkta görevliyim ve sandık kurullarımızı biz oluşturduk. Yapılacak 2023 seçimlerinde yine Gaziantep kendine yakışır sonucu alacak. Ben gelen tüm misafirlerime söylüyorum. Gaziantep Türkiye ortalamasının 10 puan üzerindedir. biz bunu daha da açmak zorundayız. Bizim bir ilçemizde Nurdağı'nda yüzde 74,5 oy aldık bir seçimde, yine alacağız. Bu ne demek Nurdağı'nda yaşayan seçmenin dört tanesinin üçü AK Partiye oy verdi, inşallah yine alacağız. Müjdeler müjdeler üstüne geliyor Cumhurbaşkanımız genel başkanımız tarafından çiftçimize verilen destek, talebemize verilen destekler, hane halkına verilen destekler. Biz seçime hazırız. Gaziantep 2023'e hazır ve biz bunu yüzümüzün akıyla açık ara kazanarak çıkacağız inşallah" diye konuştu. - GAZİANTEP