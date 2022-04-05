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AK Partili gençlerden iftar ikramı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Partili gençlerden iftar ikramı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları yöneticileri, iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara hazırladıkları iftariyelikleri ikram etti.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları yöneticileri, iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara hazırladıkları iftariyelikleri ikram etti.

AK Gençler, 'İftara 5 Kala' etkinliği çerçevesinde Saat Meydanı'nda araçlarıyla iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftarlık su, hurma ve kek ikramında bulundu. Paketlerin içerisinde ayrıca dezenfektan da yer aldı.

'İftara 5 Kala' etkinliği hakkında bilgi veren AK Parti Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kır, "İftara 5 kala programını icra ediyoruz. İftara geç kalan vatandaşlarımıza hazırladığımız kumpanya paketlerimizi ikram ediyoruz. Ramazan ayının bereketini, mutluluğunu ve heyecanını iftara yetişmeye çalışan vatandaşlarımıza ikramlarda bulunarak paylaşıyoruz" dedi.

Kendilerine uzatılan iftariyelikleri alan trafikteki vatandaşlar ise AK Partili gençlere teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

AK Partili gençlerden iftar ikramı

AK Partili gençlerden iftar ikramı

İhlas Haber Ajansı / Politika

AK Parti, Tekirdağ, gençlik, Saat, Politika, Haberler

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