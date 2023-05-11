AK Partili Eroğlu, GAP'ı kitaplaştırdı

Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Güneydoğu Anadolu Projesi'ni (GAP) 'Suyun Hayat Verdiği Topraklar' adıyla kitaplaştırdı.

AK Parti'li Eroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında GAP ile ilgili kaleme aldığı 'Suyun Hayat Verdiği Topraklar' kitabını tanıttı. Eroğlu, kitabı Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel hazırladığını belirterek, "Kitapla ilgili 20-30 tane kapak düşündük. Güneşin doğuşu, pamuk tarlaları ve GAP'taki illeri arka kapağa koyduk. Ön kapak da baraj, büyük ana kanallar, sulama şebekeleri ve başaklar koyuldu. 2003'ten bu yana GAP'ın, Konya Ovası Projesi'nin (KOP) içindeyim. Baştan sona takip ettik. GAP'ı herkes kapmak istiyor. Rahmetli Demirel 'GAP'ı kaptırmam' demişti; ama Recep Tayyip Erdoğan yaptı. GAP; Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı entegre kalkınma projelerinden. Fırat ve Dicle nehirlerinin yukarı kısımları ile bunlar arasında uzanan ovaları kapsamakta. Toplam alanda 74 bin kilometrekare, Türkiye'nin yaklaşık yüzde 10'u GAP bölgesi. GAP bölgesinde hidroelektrik enerji potansiyelinin yüzde 16'sı, zirai potansiyelinin de yüzde 21'i orada. Dolayısıyla GAP, bizim için çok önemli" diye konuştu.