AK Partili Eldemir, Meclise 6 Aylık Torunuyla Geldi

AK PARTİ'Lİ ELDEMİR, MECLİSE 6 AYLIK TORUNUYLA GELDİ

AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ile Cüneyt Aldemir, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Yeşil Sol Parti (YSP) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ve İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, TBMM'de milletvekili kayıt işlemlerini tamamladı.

Kayıt işlemlerini tamamlayan YSP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ise "Bu seçim ikliminde çok sert bir dil, çok büyük bir kutuplaşma yaşandı. Diliyorum ülkenin temel sorunları bu parlamento tarafından çözülür. Çok farklı seslerin, partilerin olması demokrasi açısından önemli. Parlamento inşallah bu temel sorunları bir an önce çözer. 32 yıldır bu parlamentoda görev yapıyorum. Tahmin ediyorum en eski vekillerden biriyim. Hep umudun adresi olarak parlamentoyu gösterdik. ve uzun yıllardır bu sorunlar çözülmedi. Diliyorum, sorunlar çözülür ve siyasi aktörler bu zehirli dilden bir an önce kendilerini arındırırlar. Ülkenin gerçeğiyle, realitesiyle yüzleşirler. Bu ülkenin demokratik bir ülke olması, demokratik bir Cumhuriyetin inşası için üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz. Kavganın, şiddetin dışında ülkenin temel sorunlarını birlikte çözmeye adayız" diye konuştu.