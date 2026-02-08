AK Partili Dönmez'den Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan paylaşıma tepki

Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına birçok kesimden tepki gösterildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e yönelik çirkin ve hadsiz ifadeleri en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

"BU DİL KADINI KÜÇÜMSEYEN, HALKIN İRADESİNİ YOK SAYAN VE TOPLUMU AYRIŞTIRAN BİR NEFRET DİLİDİR"

Bir belediye başkanını kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden aşağılamaya çalışmanın ne ifade özgürlüğü ne de siyaset olmadığını kaydeden Dönmez, "Bu dil kadını küçümseyen, halkın iradesini yok sayan ve toplumu ayrıştıran bir nefret dilidir. Zeynep Başkan, Mihalgazi halkının sandıkta verdiği yetkiyle görev yapmaktadır. Kimin nasıl giyindiğiyle değil milletine nasıl hizmet ettiğiyle değerlendirilir. Kadını, emeği ve alın terini hor gören bu bakış açısı ne demokrasiyle ne de insanlıkla bağdaşır." ifadelerini kullandı.

"ZEYNEP GÜNEŞ BAŞKANIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR"

Dönmez, kadınları aşağılayanların değil kadınlara alan açanların bu ülkeyi büyüttüğünün unutulmaması gerektiğine dikkati çekerek, "İnancından, kimliğinden ve duruşundan dolayı bir kadını hedef almak aslında kendi çaresizliğini ifşa etmektir. Zeynep Güneş Başkanımız yalnız değildir. Bu hadsizliğin karşısında millet iradesi, kadın onuru ve ahlaklı siyaset durmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

"MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısı, Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i başörtüsü ve yerel kıyafeti üzerinden hedef aldı. M.E.K. şunları söyledi: "Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekânı şaşırmış olacak gariban... En azından benim annemin kılığı kıyafeti, tahsili var!"

Söz konusu paylaşıma tepki gecikmedi. Korkmaz tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapatırken, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.