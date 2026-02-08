Haberler

AK Partili Dönmez'den Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan paylaşıma tepki

AK Partili Dönmez'den Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan paylaşıma tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Dönmez, "İnancından, kimliğinden ve duruşundan dolayı bir kadını hedef almak aslında kendi çaresizliğini ifşa etmektir. Zeynep Güneş Başkanımız yalnız değildir. Bu hadsizliğin karşısında millet iradesi, kadın onuru ve ahlaklı siyaset durmaktadır" dedi.

Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına birçok kesimden tepki gösterildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e yönelik çirkin ve hadsiz ifadeleri en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

AK Partili Dönmez'den Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan paylaşıma tepki

"BU DİL KADINI KÜÇÜMSEYEN, HALKIN İRADESİNİ YOK SAYAN VE TOPLUMU AYRIŞTIRAN BİR NEFRET DİLİDİR"

Bir belediye başkanını kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden aşağılamaya çalışmanın ne ifade özgürlüğü ne de siyaset olmadığını kaydeden Dönmez, "Bu dil kadını küçümseyen, halkın iradesini yok sayan ve toplumu ayrıştıran bir nefret dilidir. Zeynep Başkan, Mihalgazi halkının sandıkta verdiği yetkiyle görev yapmaktadır. Kimin nasıl giyindiğiyle değil milletine nasıl hizmet ettiğiyle değerlendirilir. Kadını, emeği ve alın terini hor gören bu bakış açısı ne demokrasiyle ne de insanlıkla bağdaşır." ifadelerini kullandı.

"ZEYNEP GÜNEŞ BAŞKANIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR"

Dönmez, kadınları aşağılayanların değil kadınlara alan açanların bu ülkeyi büyüttüğünün unutulmaması gerektiğine dikkati çekerek, "İnancından, kimliğinden ve duruşundan dolayı bir kadını hedef almak aslında kendi çaresizliğini ifşa etmektir. Zeynep Güneş Başkanımız yalnız değildir. Bu hadsizliğin karşısında millet iradesi, kadın onuru ve ahlaklı siyaset durmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Partili Dönmez'den Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan paylaşıma tepki

NE OLMUŞTU?

"MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısı, Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i başörtüsü ve yerel kıyafeti üzerinden hedef aldı. M.E.K. şunları söyledi: "Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekânı şaşırmış olacak gariban... En azından benim annemin kılığı kıyafeti, tahsili var!"

Söz konusu paylaşıma tepki gecikmedi. Korkmaz tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapatırken, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AK Partili Dönmez'den Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan paylaşıma tepki

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak

YÖK'ten sürpriz karar! Sistem kökten değişti, önce 7 ilde başlayacak
İstanbul'un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu fark eden şaştı kaldı

İstanbul'un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu anlayan şaştı kaldı
Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı

Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak

YÖK'ten sürpriz karar! Sistem kökten değişti, önce 7 ilde başlayacak
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

Tahran'dan "Vururuz" tehdidi! Saydıkları listede Türkiye de var
Cardi B rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti

Dünyaca ünlü rapçi rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti