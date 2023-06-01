AK Partili Denizli Milletvekilleri, TBMM'de kente özgü ürünleri tanıttı

AK Parti 28. Dönem Denizli Milletvekilleri, TBMM'ye kayıtlarını yaparken Denizli'nin değerleri olan Buldan bezi, Tavas baklavası, elma, kiraz, kekik ve lavantanın tanıtımını yaptı. Seçimde destek verenlere teşekkür eden milletvekilleri, Denizli'nin ürünlerini basın mensupları ve çalışanlarla paylaştı.

28. Dönem Denizli Milletvekili olarak kayıt yaptıran AK Partili vekiller, TBMM'de kente özgü Buldan bezi, Tavas baklavası, elma, kiraz, kekik ve lavantanın tanıtımını yaptı.

Ak Parti İl Başkanı Yücel Güngör ile birlikte Ankara'ya giden AK Parti 28. Dönem Denizli Milletvekilleri, TBMM'ye kayıtlarını yaptırdı. Ankara'ya eli boş gitmeyen vekiller, Denizli'nin değerleri olan Buldan bezi, Tavas baklavası, elma, kiraz, kekik ve lavantanın tanıtımını yaptı.

Seçimde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren Denizlililere teşekkür eden AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, "28. Dönem Denizli Milletvekilleri olarak TBMM kaydımızı yaptırdık. Denizli'mizin renklerini, tatlarını, ürünlerini kayıt esnasında tanıttık. Yol arkadaşlarımıza, destekleriyle bizleri bu kutlu göreve layık gören hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Rabbim mahcup etmesin" dedi.

21 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde elde edilen kazanımların yen dönemde de artarak devam edeceğine işaret eden Tin, "Bugün Meclisimizdeyiz, milletvekili kayıtlarımızı yaptırdık. Denizli'mizin ürünleri, meyveleri, sebzeleri basın mensupları ve çalışanlarla paylaştık. Ben 5 yıllık önümüzdeki milletvekilliği çalışmamızın, Denizli'mize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Milletimize de, Denizli hemşehrilerimize de bizleri buraya taşıdıkları için şükranlarımı sunuyorum. Bizler de onları temsil etme hedefiyle daha önceki dönemlerde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ