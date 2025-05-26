AK Partili Çelik: Millet ne derse o olur

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Türkiye Yüzyılı'nın geleceğinde herhangi bir terör gündemi olmasını istemiyoruz. Bölge açısından da bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyen unsurların, güçlerin burada sürekli olarak terör örgütlerini kullanması, bir araç olarak kullanması bölgede de büyük istikrarsızlıklar ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla, bu istikrarsızlıkların giderilmesi açısından da terörsüz Türkiye süreci esasında terörsüz bölge, terörsüz Ortadoğu sürecine bir ilham kaynağı olabilecektir" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklama yaptı. MKYK gündemine ilişkin bilgi veren Çelik, Mali ve İdari İşler Başkanlığı'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın bir sunum gerçekleştirdiğini belirtti. Meclis gündeminin yoğun olduğunu kaydeden Çelik, gündeme ilişkin çalışmaların da değerlendirileceğini söyledi. Çelik, hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen'e de başsağlığı diledi.

'AK GENÇLİK SÜREKLİ SAHADA'

Çelik, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in AK Gençlik'e çağrıda bulunduğunu ifade ederek, "AK Gençliği Cumhurbaşkanımızdan kendince farklı bir tutum almaya davet etmiş. Tabii Cumhurbaşkanımızın tutumuyla ilgili olarak ortaya koyduğu değerlendirme ve tanımlama da yanlış, ama artık üst üste siyasi yanlışlık yapmanın Özgür Özel açısından bir haber değeri yok. Tabii burada bir kere daha görülüyor ki, AK Gençlik'i Özgür Özel kendi partisi içindeki hiziplerden biri zannetmiş, bu çok büyük bir siyasi yanılgı. AK Gençlik Cumhurbaşkanımızın en kararlı, en gözü pek, en sağlam takipçilerinin başında geliyor. Dolayısıyla Özgür Özel'in AK Gençlik'e çağrı yapması değil, AK Gençlik'in Cumhurbaşkanımıza olan bağlılığından ders alması gerekir. Bunu gençlik teşkilatımızdaki arkadaşlar, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz özellikle bir kere daha vurgulamamızı istediler. Buradan onlara selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. AK Gençlik ile Cumhurbaşkanımız arasındaki yüksek bağlılık ve beraberlik yürüyüşünün hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından değerlendirilmesi, öyle bir kapasiteyle ele alınması mümkün değil. Orada yine topu alıp maç yapmaktan bahsetmiş Özgür Özel, AK Gençlik zaten sürekli sahada fakat Özgür Özel'in kendi partisinin siyasi geçmişiyle hesaplaşıp sürekli olarak maç oynanırken sahayı çalma huylarından vazgeçmeleri gerekiyor. Eğer sahayı çalmazlarsa zaten bütün maçlar yerli yerinde oynanıyor" dedi.

'ESAS OLAN SURİYE HALKININ YANINDA OLMAK'

Çelik, siyasi gündemin yoğun olduğunu ve Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Şara'nın ziyareti de son derece önemli bir ziyaret oldu. Bu çerçevede şimdiye kadar Cumhurbaşkanımızın çok yakından ettiği üzere, Suriye'deki yaptırımların kalkması yönünde çok ileri noktalara gelindi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da yaptırımların kalkması açısından Cumhurbaşkanımızın bu konuya verdiği önemi bildiğini ve o çerçevede bu yaptırımların kaldırılması çağrısına Cumhurbaşkanımızın olumlu cevap verdiğini ifade etti. Arkasından Avrupa Birliği'nden benzer açıklamalar geldi. Bu dönemde Suriye'ye dayatmalarda bulunmak değil, Suriye'ye herhangi bir şekilde siyasi bir biçim çizmek değil, esas olan Suriye halkının bu kritik günlerdeki yürüyüşünün yanında olmak. Suriye'nin birliği, bütünlüğü, egemenliği, Suriye'deki bütün etnik grupların ve mezhep gruplarının birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması noktasında yüksek bir iradenin ortaya çıkmasını sağlamaktır" diye konuştu.

Çelik, İsrail'in saldırılarının devam ettiğini ve en son Kuneytra'da bir harekat gerçekleştirdiklerini belirterek, İsrail'in saldırganlığının Suriye'yi ve bölge barışını tehdit eden birinci etken olduğunu kaydetti. Çelik, ayrıca Suriye'de, DEAŞ'ı bahane ederek birtakım terör örgütlerine alanlar açılmasının da önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

'KATLİAMLARA KARŞI ÇIKAN DEVLETLERİN FİLİSTİN'İ TANIMASI DA ÖNEMLİ'

İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası toplum tarafından bir iradenin ortaya koyulmadığını belirten Çelik, "İngiltere, Kanada ve Fransa'nın yaptıkları ortak açıklamada İsrail'e karşı birtakım adımlar atabilecekleri uyarısında bulunmaları son derece kıymetlidir. Yine İngiltere'nin İsrail'le yürüttüğü ticaret anlaşmaları müzakerelerini askıya alması son derece önemlidir. Avrupa Birliği'nden ve dünyanın çeşitli yerlerinden yükselen seslerin bu kadar net olması da önemlidir, ama esas olan somut adım atılmasıdır. Bugün de yine bir okula bu katliam şebekesi bir saldırı gerçekleştirdi ve burada hem siyasi iradenin net olarak ortaya çıkması, hem de somut adımların atılması gerekiyor. Siyasi irade açısından devletlerin, bu katliama karşı çıkan devletlerin yoğun bir biçimde Filistin devletini tanıması da son derece önemli bir mesaj olacaktır" dedi.

'SOMUT OLARAK SAHADA HAYATA GEÇMESİ GEREKİYOR'

Çelik, Terörsüz Türkiye gündemini yakından takip ettiklerini kaydederek, "Gelinen aşamada olması gereken, terör örgütünün bütün unsurları ve bütün uzantılarıyla silah bırakmasıdır ve kendisini feshetmiş olmasıdır. Fesihle ilgili ve silah bırakmayla ilgili yapılan açıklamanın somut olarak sahada ve eksiksiz olarak hayata geçmesi gerekiyor. Bu açıdan terör örgütünün finansmanını sağlayan yapıların, terör örgütünün illegal yapılanmalarının Suriye-Irak-İran'daki kollarının, Avrupa'daki yapılanmalarının sahada ve somut olarak bu fesih sürecini gerçekleştirmesi ve silahlı unsurlarının silah bırakması esas meseledir. Bu çerçevede Irak'taki süreçte Irak hükümetiyle aramızdaki anlaşmalar çerçevesinde diyalog yakın bir şekilde sürdürülüyor. O diyalogun neticesi olarak Bağdat'la, Süleymaniye'yle koordine edilecek konular var, bu konularda ilerlenme sağlanmıştır, ilerleme sağlanmaya devam ediliyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE, TERÖRSÜZ ORTADOĞU SÜRECİNE İLHAM KAYNAĞI OLABİLECEKTİR'

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahada kurdukları mekanizmalarla silah bırakma sürecini doğrulama mekanizmaları oluşturduklarını ifade eden Çelik, "Bu doğrulama mekanizmaları çerçevesinde silahın bırakılıp bırakılmadığı ve bunun ne düzeyde olduğu teyit edilecek, her aşamada kontrol edilecek. Tabii Suriye kısmıyla ilgili olarak da öteden beri söylüyoruz, orada da terör yapılanmasının sona ermesi gerekiyor. Terör yapılanması dışındaki unsurların Suriye ordusunun bir parçası olması gerekiyor. Dolayısıyla, bu mesele hem Türkiye'nin sınırları içerisinde hem Türkiye'nin sınırları dışında çeşitli mekanizmalarla içeride de İçişleri Bakanlığı'nın kuracağı mekanizmalarla yeni doğrulama mekanizması açısından Milli İstihbarat Teşkilatıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kuracağı mekanizmalar açısından bu takip edilecek ve inşallah bu sonuca ulaşılacak. Türkiye açısından Türkiye Yüzyılı'nda, geleceğinde herhangi bir terör gündemi olmasını istemiyoruz. Bölge açısından da bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyen unsurların, güçlerin burada sürekli olarak terör örgütlerini kullanması, bir araç olarak kullanması bölgede de büyük istikrarsızlıklar ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla, bu istikrarsızlıkların giderilmesi açısından da terörsüz Türkiye süreci esasında terörsüz bölge, terörsüz Ortadoğu sürecine bir ilham kaynağı olabilecektir" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİN DEĞERLERİ KONUSUNDA HERHANGİ BİR PAZARLIK YAPILMIYOR'

Çelik, "Türkiye'nin milli değerlerinden taviz verdiği, milli kazanımlarının heba edildiği gibisinden yaklaşımların hiçbir geçerliliği yok. Geçmiş dönemlerde de gördük ama sonuç hep şöyle oldu: Türkiye bir yere gitmiyor, devletin nitelikleri ve milletin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık yapılmıyor, herhangi bir müzakere yapılmıyor. Doğru olan şey ülkemizde bütün insanlarımızın, bütün vatandaşlarımızın ortak geleceği, ortak yaşama iradesi çerçevesinde terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmaktır. Vatandaşlarımız kendilerini çeşitli kimliklere ait görüyorlar, çeşitli etnik ya da mezhebi aidiyetlerden, dini aidiyetlerden yola çıkıyorlar. Ama her zaman söylediğimiz gibi adlarımız farklı olsa da, soyadımız Türkiye Cumhuriyetidir" diye konuştu.

'BAHÇELİ, SON DERECE STRATEJİK YAKLAŞIMLAR SERGİLEDİ'

Basın açıklamasının ardından soruları yanıtlayan Çelik, 'Terörsüz Türkiye sürecine yönelik bir komisyon kurulması çağrısı vardı, bu komisyon kurulması çağrısını nasıl değerlendirirsiniz?' sorusuna, "Sayın Bahçeli'nin bütün bu süreçteki müdahaleleri ve yönlendirmeleri sürekli olarak terörsüz Türkiye odağında kalabilmek açısından son derece kıymetli. Şimdiye kadar yaptığı her açıklamada Sayın Bahçeli son derece stratejik yaklaşımlar sergiledi, stratejik müdahalelerde bulundu ve bütün tartışmaların odağını terörsüz Türkiye noktasında tutacak şekilde bir çerçeve çizdi. Dolayısıyla, bu kadar büyük bir meselede tabii ki Yüce Meclis'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin katkısı ve yapacağı liderlik son derece önemlidir, son derece kritiktir. Burada Yüce Meclis'in bu yapacağı liderlik ve sürece katkısı bizim açımızdan son derece kıymetli önemlidir, bunun altını çiziyoruz. Ama dediğiniz diğer unsurlarla ilgili o konu tabi Meclis Başkanımızın yetkisinde olan bir konu" dedi.

'MİLLET NE DERSE O OLUR'

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan ziyareti dönüşünde gazetecilerle yaptığı söyleşiye ilişkin, "Orada yeni aday olmak gibi bir derdim yok ifadesini kullanmıştı. Ardından MHP lideri Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vazgeçilmez bir isim olduğunu söylemişti. Muhalefetten de aslında süreci biraz daha sabote eden açıklamalar da geldi. Bir değerlendirmeniz olur mu?' sorusunu ise "Cumhurbaşkanımızın sahip olduğu siyasi birikim ve liderlik kapasitesi devlet ve millet hayatımız için vazgeçilmez bir hazine hükmündedir. Biz o sebeple Sayın Cumhurbaşkanımızın devletimize ve milletimize milletimizin verdiği yetki çerçevesinde, milletimizin talebi doğrultusunda bu hizmetinin devam etmesini arzu ederiz ama dediğimiz gibi, her zaman söylediğimiz şudur: Millet ne derse o olur. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade eder bizi millet getirdi ve millet buna karar verir diye ama bizim hepimizin kanaati, hepimiz kendisiyle de yakın çalışıyoruz, birçok ülke için çok ağır travma kaynağı olan bazı krizler Sayın Cumhurbaşkanımız açısından son derece kolay bir şekilde yönetilen, geçmişine çok hakim olduğu ve ileriye götürülmesi konusunda da berrak yol haritasına sahip olduğu krizlerdir. Dolayısıyla bizim de kanaatimiz o şekildedir. Sayın Bahçeli'nin açıklaması son derece kapsamlı ve net bir açıklamaydı, bir kere daha kendisine şükranlarımızı sunuyoruz, aynı kanaati paylaşıyoruz" ifadeleriyle cevapladı.