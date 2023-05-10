AK Partili Çankırı'dan 'kararsız-küskün' seçmen açıklaması

Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Millet İttifakının organik bir yapıya sahip olmadığı için seçmenini mobilize edemediğini öne sürerek, kararsız ya da küskün seçmenin olmadığını, aksine bu seçmenlerin istikrardan; yani Cumhur İttifakı'ndan yana tercih yapacağını söyleyerek, "Tutturmuşlar bir kararsız-küskün seçmen diye. İkisi de ancak masa etrafında konuşulur. Bizim tabanımız belli gittiğimiz yol belli. Herkes boks maçını izler; ama unutmayın maçı yöneten hakemdir. Türkiye, bugün dünyayı yöneten, hakem olmuştur" dedi.

Ak Parti İzmir Milletvekili ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Bornova Işıkkent'te yurt içi taşımacılık faaliyeti gösteren lojistik sektörünün paydaşlarıyla bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi. Türkiye'de gelir getiren ana sektörlerin başında lojistik ve ithalat-ihracat olduğunu hatırlatan Çankırı, AK Parti hükümetleri öncesinde, sektörde yaşanan sorun trafiğinde birçok olumsuzluğu çözüme kavuşturduklarını açıkladı. Çankırı, "İhracatın ana damarı olan birçok ülkeyle vize sorununu çözdük. Ulaşımda atılan tarihi adımlarla zamandan arttırıp sektörü kazandırdık. Bugün vize, akaryakıt, kota ve geçiş ücreti gibi kalemlerde atılan adımları görmemek için kör olmak lazım. Biz her politikamızda sürdürülebilirliği esas aldığımız için bu sektörde de sürdürülebilir kentsel lojistik planları çerçevesinde hareket ediyor ve sorunlara kulak kesilip çözüm üretiyoruz" dedi.

Çankırı, ardından Menemen'de Ağrılı kanaat önderleri ile bir araya geldi. Çankırı, "Biz Türkiye'nin her köşesindeki vatandaşımızla kucaklaşıyoruz. Ben Mardinliyim; ama İzmir vekiliyim. Biz hem yatırımlarımızla gönülleri birleştirdik hem de doğu-batı sentezinde toprakla toplumu buluşturduk. Bu ülkede Ankara'dan ötesini bilmeyenlerin kurduğu bir masa var. Onlar o masada otura dursun. Biz 'gidemediğin yer senin değildir' anlayışını ortadan kaldırdık; çünkü bugün gidilmeyen, ziyaret edilmeyen yer bırakmadan, bizim seçmenimiz olsun olmasın gönüldaşlık yaptığımız milyonlar var. Geçmişte bize 'kutuplaştırdılar' narası atanları unutmadık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla koca bir hafızadır. Koalisyon hükümetleri döneminde ülkede yapılmak istenen her adıma karşı çıkıldı. Bu ülkede sağ-sol kavgasının ateşini fitilleyenler, sahadaki kanlı kavgayı izleyenler asıl kutuplaştırıcılardır. Onların yüzünden bu ülkede kardeş kardeşi öldürürken Avrupa otomobilini, çamaşır makinesini üretiyordu. Bizi bize kırdıran anlayış bizi Avrupa'nın Amerika'nın uşağı yaptı; ama Cumhurbaşkanımız ne yaptı? Bizi dışa bağımlılıktan kurtardı. Bugün kendi otomobilinden tutun da dünyada ilk kez kendi insansız savaş gemisini üretir hale geldik. Avrupa Amerika kapılarında el pençe duran kendini savunamayan Türkiye'den bugün başka ülkeler onların sesi olmamızı istiyor. Onların savunuculuğunu ara buluculuğunu yapar hale geldi. Tutturmuşlar 'küskün - kararsız' seçmen diye bir şey. Bakın herkes ringdeki boks maçına kilitlenir ve sadece boksörleri izler; ama unutmayın maçı yöneten hakemdir. Türkiye bugün dünyayı yöneten, uluslararası platformların hakemi konumuna erişmiştir" diye konuştu.

Çankırı, temasları çerçevesinde Bayraklı Nafiz Gürman Mahallesi Kubilay Caddesi üzerindeki esnafı da ziyaret etti. Osmangazi Mahallesi'nde de hemşehri buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelen Çankırı, seçimlere sayılı günler kala saha ziyaretlerine ilişkin bilgi verdi ve Cumhur İttifakının sandıktan güçlü çıkması gerektiğini vurguladı. Temaslarında Karşıyaka'da da farklı siyasi görüşü olan seçmenlerle de bir araya gelen Çankırı, İzmir halkının kendisini nezaketle karşıladığını vatandaşlardan teveccüh kazandığını söyledi. - İZMİR