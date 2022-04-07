AK Partili Boyraz: 'Sancaktepe, Yenidoğan, Çekmeköy'de yapılan metrolar kapatılıyor'

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, " Sancaktepe, Yenidoğan, Çekmeköy'de yapılan metrolar kapatılıyor. Bunları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum." dedi.

Boyraz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti döneminde ulaşım alanında destansı hizmetlerin yapıldığını söyledi.

Ulaştırma alanındaki yatırımların Türkiye için öneminde değinen Boyraz, ülke genelinde 2001'de 6 bin kilometre olan bölünmüş yolun 28 bin kilometreye çıkarıldığını ifade etti.

Ülke genelinde yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu ağının 13 bin kilometreye çıkarıldığını kaydeden Boyraz, havaalanı sayısının da 26'dan 57'ye yükseltildiğini belirtti.

AK Parti döneminde İstanbul'da yapılan yatırımların trafiği rahatlattığını söyleyen Boyraz, "Son birkaç yıldır maalesef İstanbul'da yapılan, planlanan birtakım projelerin üzerine beton dökülmeye başlanıldı. Sancaktepe, Yenidoğan, Çekmeköy'de yapılan metrolar kapatılıyor. Bunları da kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Türkiye'nin baştan sona her tarafını bir kilimin desenleri gibi ulaşım ağları ile donatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hızlı tren ağına ilişkin de bilgi veren Boyraz, "Yaklaşık 1432 kilometre mevcut hatlarımız var, planlanan hat 4 bin 480, ihaleye çıkacak hatlar 426. 50'ye yakın ili birbirine bağlıyoruz. Birtakım eksiklikler olmasına rağmen hızla çalışmalar yapılıyor." bilgisini verdi.

Yap İşlet Devret projelerine gelen eleştirilere de değinerek bu projelere ilişkin tabloları gösteren Boyraz, "2024'ten itibaren gelirimiz artmaya başlayacak, giderimiz azalacak. 2030'dan itibaren aylık ortalama 2,5 milyar dolar gelir elde edilecek. Çocukların geleceğini inşa etmek için mücadele ediyoruz." diye konuştu.