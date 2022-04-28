AK Partili Başdaş, ihtiyaç sahibi aileyle iftarda buluştu

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Selçuk Mahallesi'nde bir ailenin iftar sofrasına misafir oldu.

Aile ile sohbet eden Başdaş, 2 yıldır süren salgın sürecinden sonra kalabalık iftar sofralarında ailelerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konak'taki mahalle muhtarlarının koordinasyonuyla ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettiklerini aktaran Başdaş, "Bu ailelere ramazan boyunca erzak götürüp teslim ediyor ve onların sofralarına misafir olup ihtiyaçlarını dinliyoruz." dedi.

Konak ilçesini 7 bölgeye ayırdıklarını ve her bölgede iki iftar verdiklerini söyleyen Başdaş, "Salgın sürecinde iki yıldır devam eden kısıtlamalar nedeniyle sokak iftarlarını ve sahurlarını çok özlemiştik. Bu ramazan oldukça bereketli geçti. Ramazan bitene kadar 3 bin aileye daha erzak yardımı yapmayı planlıyoruz. Ramazan'ın sonuna kadar toplamda 13 bin aileye erzak ulaştırmış olacağız. Bu süreçte bir ay nasıl geçti anlamadık. İnşallah bundan sonra böyle salgınlar yaşanmaz ve ramazan programlarında ilçe sakinleriyle buluşmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.