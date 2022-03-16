AK Partili Başdaş'dan büyükşehir belediyesine "ipotek kaldırma bedeli" tepkisi

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Ege Mahallesi'ndeki bazı ev sahiplerine belediyeden aldıkları konutların ipotek kaldırma bedelini ödemedikleri gerekçesiyle icra gönderildiğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi vatandaşları yerlerinden edip burada kentsel dönüşüm yerine rantsal dönüşüm yapacak. Buna izin vermeyeceğiz." dedi.

Başdaş, Ege Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada mahallede 7 bloktan oluşan yaklaşık 200 sosyal konutun 1980 yılında eski İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak tarafından yapıldığını ifade etti.

Konutların İzmir Belediyesi tarafından Roman vatandaşlara taksit karşılığı satıldığını belirten Başdaş, "Üzerinden 40 yıl geçti. Çoğu vatandaş borcunu ödedi. Ancak ipoteklerini kaldırmamışlar. 2020 yılında burada rezidanslar yapılınca alan değerlendi. Tapu Kanunlarında yapılan değişiklikle bu evlerdeki ipotek bedelleri zaman aşımına uğrayacaktı. Fakat kanun uygulamaya girmeden Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara ipotek kaldırma bedelleri üzerinden 19-20 bin liralık borçlar için icra göndermeye başladı. Bu insanlar bu paraları nasıl ödeyecek ?" dedi.

Konunun mahkemeye taşındığını anlatan Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ege Mahallesi'nde yapmak istediği kentsel dönüşümle ilgili mahalle sakinlerini yeterince bilgilendirmediğini de öne sürdü.

Vatandaşların mağdur olacağını savunan Başdaş, " Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları yerlerinden edip burada kentsel dönüşüm yerine rantsal dönüşüm yapacak. Buna izin vermeyeceğiz. Bu sorunu İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi meclislerinde dile getirdik. Ama belediye başkanlarının bundan haberleri yokmuş. 40 yıldır mahallede yaşayan vatandaşların ipoteklerinin kaldırılmasını ve hak ettikleri tapuları almalarını istiyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakini Tayfun Çam, belediyenin yıllar sonra kendilerine icra gönderdiğini belirterek, "Bizden 16 bin lira ipotek kaldırma bedeli istediler. Bu, belediyenin rant kavgasıdır. Burayı milletten alacaklar, satacak rant kazanacaklar." diye konuştu.

Nejat Ayçiçek ise evlerinin borcu bittiğinde ilgili memurun ipoteğin kaldırılması hakkında bilgi vermediğini savundu.

Ege Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Özcan Çayırlı ise kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak olan evlerin yine mahalle sakinlerine verilmesini, kimsenin mağdur olmasını istemediklerini anlattı.