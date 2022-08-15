AK Partili Aydemir'den muhalefete 'aday açıklamama' eleştirisi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklamamasını eleştirerek, muhalefetin projelerinin bulunmadığını, vaatlerinin de "yalan" olduğunu söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklamamasını eleştirerek, muhalefetin projelerinin bulunmadığını, vaatlerinin de "yalan" olduğunu söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin, 21. kuruluş yıl dönümü olduğunu, kurulduğundan bu yana Türkiye'nin her yerine hizmet götürdüğünü anlattı.

Yaptıkları hizmetlerle iftihar ettiklerini, bu hizmetlerin devam edeceğini dile getiren Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde birçok üründe indirim yapıldığına işaret etti.

Aydemir, "Önümüzdeki zaman diliminde başka kalemlerde indirim olacak, gelişecek. Bütün derdimiz milletimizin, insanların huzur üzerine yaşaması, bunu da temin ediyoruz. Önümüzdeki zaman dilimini herkes takip etsin, görecek iktisadi açıdan çok daha ferahfeza bir hal ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayını açıklamamasını eleştiren Aydemir, muhalefetin projelerinin bulunmadığını, vaatlerinin de "yalan" olduğunu ve milletin bu "yalanlardan" rahatsızlık duyduğunu sözlerine ekledi.