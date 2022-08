AK Partili Arslan: 'AK Parti Türkiye'yi bambaşka bir yere taşıdı'

Ak Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Ak Parti'nin 20 yıla yaklaşan kesintisiz iktidarında Türkiye'yi bambaşka bir yere taşıdığını belirterek, "Biz, icra olarak nereden baksanız geçmiş 80 yılın 4-5 katı her alanda icraat yapmış, bazı alanlarda en az 10 katı icraatta bulunmuş bir partiyiz" dedi.

Arslan, katıldığı televizyon programında kurucuları arasında yer aldığı Ak Parti'nin 21'nci kuruluş yıl dönümüne ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ak Parti'nin 20 yıla yakın bir süre kesintisiz iktidarını sürdüren bir parti olduğuna dikkati çeken Arslan, bu süreçte Ak Parti'nin değişimin öncüsü, değişimi sağlayan bir hareket olduğunu dile getirdi. Arslan, Ak Parti'nin kuruluşundan 1 yıl gibi kısa süre sonra iktidara geldiğini hatırlatarak, "Ak Parti tek başına iktidara geldi, ondan sonra anlayışı ve ilkeleri doğrultusunda hem Türkiye'yi, hem kendisini değiştirmeye başladı ve çok güzel şeyler yaptı Türkiye için" diye konuştu.

"Dünyadaki en güçlü üç terör örgütünün topraklarında bulunduğu bir ülkeyiz" diyerek Türkiye'nin bulunduğu coğrafyaya dikkat çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Bir PKK, FETÖ ikinci, üçüncüsü DEAŞ. Üç tane dünya çapında güçlü terör örgütünün içinde bulunduğu bir ülke. Burada ülkeyi korumak, insanlarımızın bundan dolayı zarar görmesini engellemek için birçok şeyler yapmak durumunda kalıyorsunuz. Bu belli bir süre sonra güvenlikçi politikaların daha ön plana gelmesini sağlıyor. Ama bizim güvenlikçi politikalarımızda öyle çok çok bu mücadele ettiğimiz terör gruplarına baktığımız zaman o kadar sert güvenlikçi politikalarımız olmadı hiçbir zaman için. Ama güvenliği önceledik mi? Evet, önceledik."

Arslan, "FETÖ'nün varlığı bir terör örgütü olarak tespit edilmesi, bir kırıma noktası oldu mu AK Parti açısından?" sorusuna, "Mutlaka. Çünkü bu terör örgütlerinin diğer ikisi devletin içerisine sızmış değildi, ama bu üçüncüsü devletin içerisine çok ciddi bir şekilde sızmıştı. Ondan devletin ayıklanması çok kıymetli bir şeydi" yanıtını verdi.

Milletvekili Arslan, son dönemde güvenlikçi politikaların biraz yükseldiğini belirterek, buna Türkiye'nin ihtiyacı bulunduğunu aktardı. Türkiye'de hiçbir zaman bir kesime, gruba farklı bakmadıklarını, herkese hizmet götürmeye çalıştıklarını ve bunun karşılığı olarak da 20 yıllık aralıksız iktidara sahip olduklarını anlatan Arslan, "AK Parti, Türkiye'yi bambaşka bir yere taşıdı, Türkiye'ye çok ciddi hizmetler yaptı. Hem uluslararası ilişkiler bağlamında yaptı hem de maddi olarak ülkeyi zenginleştirdi" dedi.

"AK Parti'nin şu anda ülkeyi getirdiği noktayı bundan 20 yıl önce hiç kimse hayal edemezdi" diyen Arslan, Türkiye'nin şu anda ihtiyacı olan altyapının bitirilmiş durumda olduğunu, yollardan köprülere, kanallardan çevreyle ilgili yatırımlara, orta-büyük-küçük ölçekli sanayiden barajlara kadar altyapısının Avrupa ve Amerika ile kıyaslanamayacak şekilde önde olduğunu kaydetti. Arslan, "Biz, yaklaşık 100 yıllık bir Cumhuriyetin son 20 yılında iktidarda bulunmuş bir partiyiz. Son 20 yılında diyorum, ama icra olarak nereden baksanız geçmiş 80 yılın 4-5 katı her alanda icraat yapmış, bazı alanlarda en az 10 katı icraatta bulunmuş bir partiyiz" dedi.

"Diğer partilerin hepsi AK Parti'yi taklit ediyor"

AK Parti'nin Türk siyasi hayatına damga vurduğunu, diğer partileri de kendisine benzettiğini ifade eden Arslan, şöyle devam etti:

"Şu anda gördüğümüz diğer partilerin hepsi AK Parti'nin yaptığı şeyleri hep taklit ederek geliyorlar. Taklit etsinler tabii ki, iyi ve güzeli taklit etmeleri lazım. Ama bugün gördüğünüz her türlü parti açıklamaları, sistemler, basın toplantıları, çıktıkları mitingler, mitingdeki sahneleri, sahnenin arkasındaki fonlarından tutun, hatta metin içeriklerine bakın, geçmişte AK Parti'nin yaptıklarına bakın hepsinin birebir örtüştüğünü göreceksiniz. AK Parti hem ülkeyi yönetirken, kendisini yenilerken, ülkede dünyada konjonktüründeki değişimleri takip edip ülkeyi ona hazırlarken, aynı zamanda bayağı ciddi siyasi parti olmayı muhalefete de öğretmiş durumda, böyle bir partiyiz biz. ve bu parti bunların hepsini 21 yılda gerçekleştirdi, daha önümüzdeki daha çok şey gerçekleştirecek inşallah."

Ali İhsan Arslan, "İktidara devam edeceğiz diyorsunuz" ifadesi üzerine de, "Kuvvetle muhtemelen, bunu tabii seçim sandığı belirler, ama büyük bir ihtimalle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"AK Parti'nin çok farklı uyguladığı dış politika var"

Türkiye'nin dış politikasına da değinen Arslan, "AK Parti'nin çok farklı uyguladığı dış politika var" diyerek, Cumhuriyet tarihinde benzeri olmayan bir dış politika uygulandığına vurgu yaptı. Dış politikada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin çok önemli bir faktör olduğunun altını çizen Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde belki kuruluş dönemlerinden sonra ilk defa gerçekleşen bir şey. Gerçekten ülkenin menfaatlerini kollamak için herkesle her an diyaloğa açık ve her an karşı durabilecek bir politika uygulanıyor. ve aynı zamanda çok paradoks içeren bazı politikalarımız da var. Sonuçta Rusya'yla çok yakınız, ama Suriye'de ilişkilerimiz farklı, Libya'da daha farklı ilişkilerimiz var. Amerika'yla ve NATO'yla bir müttefikliğimiz var, ama Rusya'yla, İran'la ilişkiler söz konusu olduğu zaman farklı davranan bir yapımız var. Ama o dengeleri de bugüne kadar çok iyi, çok başarılı götüren bir AK Parti ve AK Parti dış politikası var. Bu da Tayyip Erdoğan'ın özellikle bu konudaki liderliğini de çok net bir şekilde gösterdiğini düşünüyorum." - ANKARA