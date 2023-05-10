AK Partili Aksal, Millet İttifakı'nı eleştirdi

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Bir bakıyorsunuz bir tarafta Cumhur İttifakı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın MHP ve diğer ortaklarımızdan oluşan bir ittifak var. Öbür tarafta kim var bilmiyoruz. 6'lı masa diye başladılar, HDP hep içindeydi ama bunu itiraf etmeye korktular. Çünkü İYİ Parti'nin o masadan kalkacağından korktular" dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan'da düzenleme ve asfaltlama çalışması yapılan Hastane Caddesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemelere, Aksal'ın yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan da katıldı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldığını hatırlatan Aksal, "14 Mayıs seçimleri çok önemli. Her seçim önemlidir ama genelde bu seçimler ülke içinde iktidarla muhalefet arasında geçiyordu. Ama 14 Mayıs'taki seçimlerin ayrı bir önemi var. Bir bakıyorsunuz bir tarafta Cumhur İttifakı. Sayın Cumhurbaşkanımızın MHP ve diğer ortaklarımızdan oluşan bir ittifak var. Öbür tarafta kim var bilmiyoruz. 6'lı masa diye başladılar, HDP hep içindeydi ama bunu itiraf etmeye korktular. Çünkü İYİ Parti'nin o masadan kalkacağından korktular. Nihayetinde İYİ Parti orada ama bir bakıyorsunuz HDP'den sürekli açıklamalar geliyor. Dün, Kılıçdaroğlu demiş ki; 'Biz HDP'yle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. HDP'nin desteğini almaktan son derece mutluyuz', HDP hepimiz biliyoruz ki tamamen PKK'dan talimat alarak çalışan bir partidir. O masada başka kimler var? Bir bakıyorsunuz Amerika var, bir bakıyorsunuz Avrupa'nın belli ülkeleri var. Amerika, Türkiye'nin geleceği ve güçlenmesi için çok mu mücadele ediyor? Çok mu destek veriyor? 'Amerikan baharı' diye gittikleri ülkelerin bugün ne durumda olduklarını hepimiz biliyoruz. Ama bu millet gerçekten feraset sahibidir. Kimin milli ve yerli olduğunu, kimin ülkesi için çalıştığını çok iyi biliyor. Ben 14 Mayıs günü de vatandaşlarımızın sandığa gittiğinde ellerini vicdanına koyarak, feraset sahibi bu milletin öyle düşüneceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.