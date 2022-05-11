AK Partili Akbaşoğlu: 'Kemal Kılıçdaroğlu keşke siz aday olsanız da karşımıza çıksanız'

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu keşke siz aday olsanız da karşımıza çıksanız, bunu arzu ederiz" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istismar siyaseti yaptıklarını söyleyen Akbaşoğlu, "Bütün algılar eninde sonunda çökecek, hak, hakikat ve icraatı ortaya koyanlar galip gelecek. Bu tarihin şahitliğinde böyle olagelmiştir. Tek parti zihniyetinin yeksan olarak iktidar yollarının kapandığı süreç, milletimizin hafızalarında algı siyasetini çökertecek. Suriye'nin iç çatışması olmasın diye bu manada üzerimize düşeni yerine getirdik. İç savaşta kimyasal silahlara maruz kalan komşularımızın Türkiye'ye sığınmak durumunda kalmaları üzerine insanlık yapıldı kucak açıldı. Güvenli bölgelere dönüş için alt yapı hazırlandı, Suriyeliler kendi vatanlarına döndü" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimlerde aday olması çağrısında bulunan Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"İmamoğlu'nun çalkantılara dönük çarpık zihniyeti, ifadeleri kendilerine iade ediyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu keşke siz aday olsanız da karşımıza çıksanız, bunu arzu ederiz. Sizi CHP'nin başına kaset operasyonu ile getirenler ne diyecekse o rolü üstleneceksiniz. Belediyelerin aradan üç yıl geçmiş olmasına rağmen proje yapmadıklarını, büyük bir telaşa kapılarak AK Parti'ye, cumhurbaşkanımıza kin nefret dili kusmak için fırsat aradığınızı görüyoruz. Gerçekten temiz bir dille konuşulması gerektiğini hatırlatmak isterim. Bugün Akşener de Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden gitti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP, HDP'li dil yaklaşımı içerisinde. Akşener de, CHP ile birlikte ola ola HDP diline doğru evrilme aşamasında. Ey Akşener geldiğin noktaya bak. Kimin samimi olduğunu bu millet hataya düşmeden ortaya koymuştur, tekrar koyacaktır. Biz eminiz ki milletimizin hizmetinde refahını arttırmaya, huzur ve mutluluğa dönük yaklaşımı devam ettireceğiz. Sizin gibi mandacı muhalefete rağmen bunu başaracağız."

Eskişehir'de Anadolu Fest için sahne kurulumu sırasında yaşanan gerginlikle ilgili soru üzerine Akbaşoğlu, "Valiliğin açıklaması ile ilgili değerlendirmeyi hukuki olarak değerlendirmek, orada hukuka uygun adım atmak her kesimin yaklaşımı olmalıdır. Detaylı bilgilerin elde edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti olarak alınan kararlar bu çerçevede değerlendirilecektir" şeklinde konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika