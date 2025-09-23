Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Konuşmasının Kalan Kısmı Paylaşıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) konuşmasının kalan kısmını paylaştı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM bünyesinde 'Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta gerçekleştirdiği konuşmasının kalan kısmını paylaştı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında, "Artık ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor. Gazze, Filistin'in ayrılmaz bir parçasıdır ve Filistinlilere aittir. Filistinlilerin kendi topraklarını nasıl idare edeceklerini de yine kendileri belirleyecektir. Değerli Dostlarım, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğinin de artık vakti gelmiştir. Filistin'in kurumsal kapasitesinin artırılması, mali ve teknik desteklerin güçlendirilmesi, UNRWA gibi insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerinin sürdürülmesi mühimdir. Biz, Türkiye olarak, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz. Buradan tüm Filistinli kardeşlerime, özellikle mazlum Gazze halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum" ifadeleri yer aldı.