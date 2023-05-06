Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ak Parti YSK Temsilcisi Özer: 'Yurtdışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40'a yaklaştı'

Ak Parti YSK Temsilcisi Özer: "Yurtdışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40'a yaklaştı"

Politika Haberleri

Ak Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilci(YSK) Recep Özel, "Yurtdışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40'a yaklaştı" dedi.

Ak Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilci(YSK) Recep Özel, "Yurtdışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40'a yaklaştı" dedi.

Recep Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurtdışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40'a yaklaştı. Münih, Berlin, Köln ve Bregenz şehirlerinde ilave sandık kurulacak. Yurtdışında oy kullanma için son 4 gün" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yüksek Seçim Kurulu Recep Özel AK Parti Twitter Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title