Ak Parti YSK Temsilcisi Özer: 'Yurtdışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40'a yaklaştı'

Ak Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilci(YSK) Recep Özel, "Yurtdışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40'a yaklaştı" dedi.

Recep Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurtdışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40'a yaklaştı. Münih, Berlin, Köln ve Bregenz şehirlerinde ilave sandık kurulacak. Yurtdışında oy kullanma için son 4 gün" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023