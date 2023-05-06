Ak Parti YSK Temsilcisi Özer: "Yurtdışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40'a yaklaştı"
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Ak Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilci(YSK) Recep Özel, "Yurtdışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40'a yaklaştı" dedi.
Ak Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilci(YSK) Recep Özel, "Yurtdışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40'a yaklaştı" dedi.
Recep Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurtdışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40'a yaklaştı. Münih, Berlin, Köln ve Bregenz şehirlerinde ilave sandık kurulacak. Yurtdışında oy kullanma için son 4 gün" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı?— Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika