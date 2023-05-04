Üye Girişi
Haberi Paylaş
AK Parti YSK Temsilcisi Özer: 'Yurtdışı oy kullanma yüzde 30'u geçti, bir milyonu aşan seçmen oy kullandı'

AK Parti YSK Temsilcisi Özer: "Yurtdışı oy kullanma yüzde 30'u geçti, bir milyonu aşan seçmen oy kullandı"

Politika Haberleri

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, "Yurtdışı oy kullanma yüzde 30'u geçti, bir milyonu aşan seçmen oy kullandı" dedi.

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, "Yurtdışı oy kullanma yüzde 30'u geçti, bir milyonu aşan seçmen oy kullandı" dedi.

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurtdışı oy kullanma %30'u geçti, bir milyonu aşan seçmen oy kullandı. Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg ilave sandık kurulacak" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yüksek Seçim Kurulu Recep Özel AK Parti Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title