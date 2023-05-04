AK Parti YSK Temsilcisi Özer: 'Yurtdışı oy kullanma yüzde 30'u geçti, bir milyonu aşan seçmen oy kullandı'

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, "Yurtdışı oy kullanma yüzde 30'u geçti, bir milyonu aşan seçmen oy kullandı" dedi.

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, "Yurtdışı oy kullanma yüzde 30'u geçti, bir milyonu aşan seçmen oy kullandı" dedi.

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurtdışı oy kullanma %30'u geçti, bir milyonu aşan seçmen oy kullandı. Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg ilave sandık kurulacak" ifadelerine yer verdi. - ANKARA