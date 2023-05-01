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AK Parti YSK Temsilcisi Özel: 'Yurtdışında oy kullanan sayısı 500 bini geçti.'

AK Parti YSK Temsilcisi Özel: "Yurtdışında oy kullanan sayısı 500 bini geçti."

Politika Haberleri

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, "Yurtdışında oy kullanan sayısı 500 bini geçti" dedi.

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, "Yurtdışında oy kullanan sayısı 500 bini geçti" dedi.

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Yurtdışı seçmenlerimizin oy verme süreci devam ediyor, dört günde oy kullanan sayısı 500 bini geçti" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yüksek Seçim Kurulu Recep Özel AK Parti Politika Haberler

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