AK Parti YSK Temsilcisi Özel: "Yurtdışında oy kullanan sayısı 500 bini geçti."
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AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, "Yurtdışında oy kullanan sayısı 500 bini geçti" dedi.
AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, "Yurtdışında oy kullanan sayısı 500 bini geçti" dedi.
AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Yurtdışı seçmenlerimizin oy verme süreci devam ediyor, dört günde oy kullanan sayısı 500 bini geçti" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika