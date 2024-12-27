AK Parti yönetiminden hal çıkarması

Ak Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Duygu Canbaz ve Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek ile birlikte Denizli Toptancı Hali'ni ziyaret etti.

Denizli Toptancı Hali'nde gerçekleştirilen ziyaret, esnafla bire bir görüşme fırsatı sundu. Güngör ve beraberindeki heyet, esnafın sorunları ve talepleri üzerine fikir alışverişinde bulunarak, hükümetin ve partisinin yerel ekonomiyi desteklemek için yürüttüğü çalışmaları anlattı. Ziyaret sırasında hal esnafıyla sohbet eden Güngör, onların taleplerini dinleyerek işlerinin daha da iyiye gitmesi için gereken her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, hal yönetimiyle de görüşerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından konuşan Başkan Güngör, "Bugün burada hem esnafımızla hem de hal yönetimiyle buluştuk. Kendilerine nazik ev sahiplikleri için esnafımıza ve hal yönetimine teşekkür ederiz" dedi.

Yücel Güngör, ziyaretin sonunda, AK Parti'nin her zaman halkın yanında olduğunu ve esnafın sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimize hizmetkar olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Güngör ayrıca Denizli Meyve ve Sebze Komisyoncuları Dernek Başkanı Sayın Halil Öztürk ve yönetimine de nazik ev sahipliği içinde çok teşekkür ettiğini belirtti. - DENİZLİ