AK Parti Yıldırım İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Ak Parti Yıldırım İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Başkanı Başkan Davut Gürkan, programda yaptığı konuşmada, Bursa'nın Türkiye genelinde en fazla üye yapan illerden biri olduğunu bildirdi.

Osmangazi'de yaklaşık 8 bin, Yıldırım'da ise 7 binin üzerinde üye kaydı yapıldığını belirten Gürkan, pazar ziyaretlerinden mahalle buluşmalarına kadar her alanda teşkilatın yan yana durduğunu ve bunun güçlü bir gönül birlikteliği oluşturduğunu söyledi.

??CHP'nin sürekli kendi içindeki tartışmalar, yolsuzluk soruşturmaları ve yerel yönetimlerdeki yetersiz yönetim anlayışıyla gündemde olduğuna işaret eden Gürkan, ?"Sürekli kendilerini aklamaya çalışıyorlar ama şikayet eden de mahkemeye veren de yolsuzluğu yapan da yine kendileri." ifadesini kullandı.

Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediyesine yönelik eleştirilerde bulunarak, "Biz onlar gibi mazeret üretmiyoruz, hizmet üretiyoruz. AK Parti belediyeleri vatandaşa hizmet noktasında yarışıyor. Bursa'ya değer üstüne değer katıyor." dedi.

Suya yapılan zammı eleştiren, ??Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesindeki projede yaşanan gecikmelere de dikkati çeken Gürkan, "Bizim iki hafta içinde faaliyete geçireceğimiz yeri tam bir yıl beklettiler. Sanki kendileri yapıyormuş gibi göstermeye çalıştılar. Bu Bursa'nın hakkı değil." diye konuştu.

?Toplantıda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da ilçede tamamlanan ve devam eden yatırımlara ilişkin kapsamlı sunum gerçekleştirdi.

Program, yeni üyelere rozet takdimiyle sona erdi.

Toplantıya, Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, il ve ilçe yöneticileri, mahalle başkanları, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.