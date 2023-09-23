AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: 2024 seçimlerine hazırız

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 2024'teki yerel seçimlere hazır olduklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Sivas İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Yılmaz, teşkilatlarla olan ilişkileri çok önemsediklerini belirterek, "Siyaset bir iletişim işidir. Siyaset denen şey, insanların kalbini kazanma mücadelesi, her şeyden önce evinizin içerisindeki ağız tadınızın güzelliği ile başlar. İyi bir siyasi parti, mutlu ve iyi bir ailedir" dedi. 2024 seçimlerinin hazırlıklarına çok önceden başladıklarını söyleyen Yılmaz, "2024 yerel seçimlerine 31 Mart 2019 yılındaki seçimler bittikten sonra başladık. Biz tembel bir öğrenci değiliz. Dersine çok iyi çalışan bir siyasi hareketiz. Bizde bugünün işini yarına bırakmak gibi bir şey yok. Rabbimizin bize nasip edeceği başarının bizim gayretimiz ve çabamızın sayesinde olacağına inanan bir siyasi hareketiz. 2024 seçimlerine bütün hazırlıklarımızla birlikte hazırız" diye konuştu. Yılmaz, konuşmasının ardından parti üyeleriyle basına kapalı toplantıya katıldı. (DHA)