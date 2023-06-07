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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığına Yusuf Ziya Yılmaz atandı

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığına Yusuf Ziya Yılmaz atandı

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Yerel Yönetimler Başkanlığı görevine getirildi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı görevine Genel Başkan Danışmanı Yusuf Ziya Yılmaz getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Genel Başkan Danışmanı olarak atanan Samsun Milletvekilimiz Sayın Yusuf Ziya Yılmaz'a Yerel Yönetimler Başkanlığı görevini devrettik. Yıllarca birlikte çalışmış olduğum kıymetli yol arkadaşım Yusuf Ziya Yılmaz'a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İklim Değişikliği Yusuf Ziya Yılmaz AK Parti Politika Haberler

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