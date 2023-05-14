AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke oyunu Kahramanmaraş'ta kullandı

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kullandı.

Böke, Merkez Fatih İlkokulundaki 1132 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek tarihi bir günün yaşandığını söyledi.

Seçimleri "asrın seçimi" diye nitelendiren Böke şöyle konuştu:

"Yeni Türkiye yüzyılının ilk seçimini yapıyoruz. İnşallah yarın besmelemizi çekeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Tabii memleketimiz zor günler geçiriyor. Kahramanmaraş'ımız, Afşin'imizin 500 yılın felaketini yaşadı. İnşallah bu seçim sonucunda memleketimizin hızlıca ayağa kalkmasına ve yeniden imarına hizmet edecek yeni kadrolar iş başına gelir, hızlıca bu işleri yapar diye ümit ediyorum."