AK Parti, yerel seçim kampı düzenliyor

Ak Parti, 12-14 Kasım tarihleri arasında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde "yerel seçim" kampı düzenliyor.

Ak Parti, 12-14 Kasım tarihleri arasında Kızılcahamam'da "yerel seçim" kampı yapacak. İl ve ilçe başkanları ile bir çalışma kampı düzenleyecek olan parti, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok il özelinde çalışmalar yürütmeye hazırlanıyor. İl Danışma Meclisi ve İlçe Danışma Meclisi toplantılarıyla istişare sürecini hızlandıran ve şehir buluşmaları ile saha çalışmalarına devam eden AK Parti, 12 Kasım'da da il başkanları ve Teşkilat Başkanlığı il koordinatörleri ile Kızılcahamam'da bir araya gelecek. Aday adaylığı başvuruları ile hız kazanacak yerel seçim süreci için izlenecek yol haritası üzerinde durulması planlanan kampta 81 il başkanıyla görüşülerek, yerel seçimlere yönelik yapılan anketlerle ilgili alınan notlar üzerinden çalışmaların değerlendirilmesi öngörülüyor. Kampta Genel Başkanvekilleri ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in birer sunum yapması bekleniyor. - ANKARA