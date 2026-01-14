Haberler

AK Parti strateji toplantısında "yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele" ele alındı

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele konusu ele alındı. Aile bütünlüğünü bozan bu faaliyetler için denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve cezaların artırılması planlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, aile bütünlüğünü bozan, toplumun tüm kesimlerini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetleri, kamu düzenini tehdit etmenin yanı sıra kayıt dışı ekonomiyi büyütüyor.

Suç gelirlerinin aklanmasına da zemin hazırlayan bu faaliyetlerle etkin ve kararlı mücadele kapsamında çalışmalar ise sürdürülüyor.

Toplantıda, mevcut yasal düzenlemeler ve cezai yaptırımların caydırıcılığı değerlendirildi.

Vatandaşlardan gelen şikayetler ve medyaya yansıyan haberler doğrultusunda, AK Parti tarafından bu alandaki çalışmalara hız verildiği öğrenildi.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, ilgili kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve yaptırımların yeniden ele alınarak cezaların artırılmasına yönelik yeni adımların atılması planlanıyor.

