AK Parti Yalova İl Başkanlığı'ndan 'PlayStation' turnuvası AK Parti Yalova İl Başkanlığı tarafından PlayStation' turnuvası düzenleniyor. AK Parti Yalova İl Başkanlığı tarafından PlayStation' turnuvası düzenleniyor. 27 Ağustos tarihinde Halk Eğitim Merkezi'nde yapacak 'PlayStation' turnuvasının başvuruları başladı. Futbol oyununda 15-25 yaş arası gençlerin mücadele edeceği turnuvanın başvuruları 'https://akyalovabasvuru.com/' adresinden yapılıyor. AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, ödüllü turnuvaya gençleri davet ederek, "Geçen yıl birincisini tertiplediğimiz turnuvayı sizden gelen yoğun talep sebebiyle tekrarlıyoruz. Turnuvamıza katılmanızı bekliyoruz. 1 tane PlayStation 5, 2 tane PlaySation 4 hediye ediyoruz. Arkadaşlarınızı kapın gelin, çaylar bizden oyun sizden" dedi. - YALOVA İhlas Haber Ajansı / Politika Futbol Yalova Politika Haberler

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