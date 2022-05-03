AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programı - Haberler

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AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programı

AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

YALOVA (İHA) - AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde AK Parti Yalova Teşkilatı bayramlaştı. İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen bayramlaşamaya partililer yoğun ilgi gösterdi. İl Başkanı Muğlim Bağatar, tüm Yalovalılar ve partililerinin bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma programına Yalova milletvekilleri Meliha Akyol, Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ramazan Bayramı, Yalova, Politika, Haberler

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