AK Parti, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu (2)

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emlak vergisine ilişkin yapılması beklenen düzenlemeye ilişkin, "Herhangi bir olumsuzluğa, eşitsizliğe sebebiyet vermeden hakkaniyetle adil bir artış oranı noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri esnasında bu tamamlanmış olduğu takdirde bunu komisyon safahatında da ekleyebilme ihtimalimiz var." dedi.

Güler, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Huzur hakkına ilişkin bir soru üzerine Güler, bu konuda kanuni düzenlemenin 1 yıldır yürürlükte olduğunu ve kamu çalışanlarının 1 yıldır huzur hakkı almadığını söyledi.

Güler, "Mahalli idarelerde görev yapan, devlet memuriyet ilişkisi bulunmayan belediye meclis üyelerinin, il genel meclis üyelerinin meclis görev alanı içerisinde encümende görev alması veya komisyonda görev alması gibi hususları da değerlendirdiği için orada yanlış uygulama vardı, bunu düzeltiyoruz. Şu anda halihazırda devlet memurları, kamu çalışanları için sadece bir tane huzur alma hakkı var. Onda üst sınırı vardı. Onda sınırı geçen yıl itibariyle 109 bin lira ile sınırlandırılmıştı." diye konuştu.

Emlak vergileriyle ilgili çalışmaları olduğunu ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Belli bir teknik çalışma tamamlanmadı henüz. Şunu da üzülerek söylemek istiyorum, aynı mahalle içinde, aynı muhit içinde ve aynı ilçe içerisinde maalesef farklı değerlendirmeler ve farklı mağduriyetler oluşturacak şekilde malumunuz emlak vergisine esas olan iki artı unsur var. Bir, o binanın bulunduğu arsa değerindeki artış oranı, ikincisi de o binanın değerinden kaynaklı artış oranı. Bunların belli bir denge içerisinde oluşturulması lazım. Yine belediye başkanlıklarımızda geri kalemi içinde emlak vergileri önemli bir yer tutuyor. Belediyelerimizin de bu konularda herhangi bir gelir kaybına uğramadan ancak gerek kendi ilçe sınırlarında gerekse yine aynı mahalle ölçeğinde herhangi bir olumsuzluğa, eşitsizliğe sebebiyet vermeden hakkaniyetle adil bir artış oranı noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri esnasında bu tamamlanmış olduğu takdirde, bunu komisyon safahatında da ekleyebilme ihtimalimiz var. Büyük ihtimalle tamamlanmasını arzu ediyoruz."

Güler, bir soru üzerine trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü ve birinci bölümü üzerindeki görüşmelerin TBMM Genel Kurulunda tamamlandığını anımsattı.

Gelecek haftadan itibaren madde görüşmelerine başlayacaklarını aktaran Güler, "Karayolları Trafik Kanunu'ndan kaynaklı idari para cezalarının bazılarının yürürlüğü 1 Ocak'tı. Biz tamamının bir bütünlük arz etsin diye, yürürlüğün tamamının 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olsun diye belirlemeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güler, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin etki analizinin hazırlandığını anlattı.

"Hedefimiz bir genel af veya kısmi af gibi bir durum değil"

Bir soru üzerine bugüne kadar "genel af" şeklinde bir düşüncelerinin olmadığını vurgulayan Güler, geçmiş dönemlerde çıkarılan afların beklentiyi karşılamadığını anlattı. Suça bulaşıp da tahliye edilenlerin kısa sürede tekrar cezaevine döndüğünü söyleyen Güler, koşullu salıverme imkanının güçlendirilmesinden yana olduklarını belirtti.

AK Parti Grup Başkanı Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir genel aftan değil bütün suç tiplerine yönelik olarak, ıslah olmuş, pişmanlığı açık bir şekilde görünen ve koşullu salıverme şartları içerisindeki suç ayrımı olmaksızın bütün hükümlülerin yararlanacağı güçlü bir yapıyı biz inşa etmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki nihai evrede hükümlü de bir müddet cezasını çektikten sonra topluma karışıyor. Biz topluma karıştığı andan itibaren bir daha suç işlememek üzere hem ailesiyle hem çevresiyle hem toplum yapısıyla beraber uyumlu ve iyi bir vatandaş olabileceği noktasında onun meslek edinilmesinden tutun da psikolojik desteğe kadar varsa sağlık problemlerinin giderilmesine kadar ceza infaz koşulları içerisinde güçlü yapılar oluşturmaya çalışıyoruz."

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda hukukçuların "terör örgütü içinde yer almış ama suça bulaşmamış kişilerin durumu" hakkında görüşlerini ifade ettiğini aktaran Güler, "Biz de yakından izliyoruz, zamanı gelince suça karışmamış olanların, bu topluma yeniden kazandırılması noktasında da gerek idari düzenlemeler açısından gerek yasal düzenlemeler açısından neler yapılabileceğini de hem komisyon raporlarından hem diğer hocalarımızdan bilgiler almak suretiyle devam ettiriyoruz." dedi.

Suça bulaşmış kişilerle bulaşmamış kişilerin ayrımının nasıl yapılacağının sorulması üzerine Güler, "Yargılamaları olan, soruşturmaları olan, bunların hepsi kayıtlarda var. Nihai evrede Irak kırsalında, Suriye kırsalında terör yapılanmasının birçok unsuru var. Bunların tamamına vakıf olmak, bilmek de mümkün değil tabii. Bizim kendi hem Milli İstihbarat Teşkilatımızın hem Milli Savunma Bakanlığımızın hem İçişleri Bakanlığımızın tutmuş olduğu resmi izleme ve değerlendirme raporları dikkate alınacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Umut hakkının sorulması üzerine Güler, "Bizim kanunlarımızda umut hakkı yok. Bizim kanunlarımızda koşullu salıverme şartları vardır, ceza ertelemesi vardır. Bizim temel hedefimiz bir genel af veya kısmi af gibi bir durum değil." diye konuştu.

(Bitti)