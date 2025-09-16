Haberler

AK Parti ve SPP Arasında Mutabakat Zaptı İmzalanacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti ile Sırbistan'ın Adalet ve Uzlaşı Partisi (SPP) arasında Türkiye-Sırbistan ilişkilerini geliştirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalanacak. İmzalar, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile SPP Genel Başkanı Usame Zukorlic tarafından atılacak.

Ak Parti ile Sırbistan'ın Adalet ve Uzlaşı Partisi (SPP) arasında Türkiye- Sırbistan ilişkilerini geliştirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalanacak.

Alınan bilgiye göre, mutabakat zaptına, yarın, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile SPP Genel Başkanı ve Sırbistan Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorlic imza atacak.

Mutabakat zaptı ile iki parti arasında ziyaretler gerçekleştirilecek, uzman toplantıları düzenlenecek ve partiler arası dayanışma artırılacak.

Ayrıca, kültür, tarih ve diğer ilgi alanlarına ilişkin işbirlikleri geliştirilecek, halklar arasında daha doğru ve dengeli bir anlayışın oluşmasına katkı sağlanacak.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel Osmanlı sultanı imajıyla görenleri büyüledi

Hande Erçel Osmanlı sultanı imajıyla görenleri büyüledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.