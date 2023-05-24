AK Parti ve MHP genel başkan yardımcıları başkentte muhtarlarla buluştu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Gölbaşı Hakimevinde düzenlenen programda konuşan Sarıeroğlu, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının kendileri acısında şaşırtıcı olmadığını belirtti.

Sarıeroğlu, hem yaptıkları anketlerin hem de sahaların, meydanların seçimin sonucunu söylediğini dile getirerek, "Vatandaşlarımız Meclis'te Cumhur İttifakı'na çoğunluğu vererek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusunda hem ülkemize hem de dünyaya mesajını vermiş oldu. Parlamenter sistemle ilgili defteri kapattı." dedi.

Geçen 5 sene içerisinde Türkiye'nin birçok badire atlattığını anlatan Sarıeroğlu, ülkenin, salgın, seller, yangınlar ve en son da ağır bir deprem felaketiyle sarsıldığını anımsattı.

Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu süreçteki rolüne değinerek, "Hızlı, etkin ve sonuç odaklı karar alması ve çözüme ulaştırması vatandaşlarımız nezdinde kabul görmüştür." diye konuştu.

Karakaya da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs'ta yarım kalan sürecin tamamlanacağını söyledi.

Bu konuda şüphelerinin bulunmadığını vurgulayan Karakaya, "Ancak hiçbir şey de sandıktan çıkmadığı sürece garanti değildir. Herkes 'bir benim oyumla mı olacak' diye düşünürse ortada kimse kalmaz. Onun için bu seçim gerçekten önemlidir." şeklinde konuştu.

Karakaya, "Hem yönetimin güçlü olması hem de içeriye ve dışarıya verilecek mesajlar açısından güçlü olunması gerekiyor. Türk milleti aslında güzel bir mesaj verdi. Türk milleti aslında Sayın Recep Tayip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yapmak istemiş ama orda ince bir ayar var. Kemal Kılıçdaroğlu'na da 'senden cumhurbaşkanı olmaz' demiş çok açık şekilde." ifadelerini kullandı.

Karakaya, toplantıya katılan muhtarlardan 28 Mayıs'ta yapılacak seçime destek vermelerini talep etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Soru cevap ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona eren programa, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin ve muhtarlar katıldı.