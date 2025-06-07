AK Parti ve MHP'den Bayram Ziyareti: 'Terörsüz Türkiye' Vizyonu

AK Parti ve MHP'den Bayram Ziyareti: 'Terörsüz Türkiye' Vizyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti heyeti, MHP Genel Merkezi'ne bayram ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, 'Terörsüz Türkiye' hedefine yönelik çalışmalar ve süreç hakkında önemli açıklamalar yapıldı.

Ak Parti heyeti Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) bayram ziyaretinde bulundu.

MHP Genel Merkezi'ne Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli başkanlığında ziyarette bulunan AK Parti heyetini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki heyet karşıladı.

"Ülkemizdeki bu sorunu da bir daha açılmamak üzere bu sayfayı kapatmış olacağız"

'Terörsüz Türkiye' konusunda gelinen noktanın umut verici olduğunu belirten Sürekli, "Kardeşlik süreci pekişerek devam edecek, süreç planlandığı gibi konuşulduğu gibi görüşüldüğü gibi nihayete erdiğinde ülkemizdeki bu sorunu da bir daha açılmamak üzere bu sayfayı kapatmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Çok önemli eşikler açıldı"

'Türkiye Yüzyılı' hedefine ulaşmak için 'Terörsüz Türkiye' vizyonu hedefine ulaşmak gerektiğini dile getiren Topcu, "Bunun da yapılması işte ilk Sayın Genel Başkanımızın yaptığı çağrıyla beraber ve bunun da arkasında tutarlı, kararlı bir biçimde durmasıyla çok önemli eşikler açıldı aslında. Şimdi meclis aşamasına geçildi. Biliyorsunuz o komisyon kurulup takip edilecek ve silahların da teslimi, AK Parti'deki yöneticilerin yaptığı açıklamalara göre bu yazın artık olayın da bu sürecin de tamamlanacağına yönelik hızlı bir biçimde ve çok önemli şeyin başlangıcın bitirilmesi ikinci adımların atılmasına yönelik bir mesafe kat edilmiş olacak" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Bu köyün yarısı Türkiye'de yarısı komşuda

Bu köyün yarısı Türkiye'de yarısı komşuda
Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti

Şehir rengarenk! Yüzlerce İranlı soluğu festivalde aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma bitti gibi! Osimhen bugün İstanbul'dan ayrılacak

Anlaşma bitti gibi! İstanbul'dan ayrılması an meselesi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İstanbul'da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif

Güney Koreli yayıncı İstanbul'da çekim yaptı, sonrası rezalet
Bebek'teki tarihi yalı 903 milyon TL'ye el değiştirdi

Tarihi yalı ünlü kahve zincirine satıldı! Dudak uçuklatan rakam
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Transferden çekildiler! Osimhen hakkında bomba gelişme

Transferden çekildiler! Osimhen hakkında bomba gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.