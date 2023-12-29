AK Parti ve MHP Bilecik'te İttifak Yapacak

Ak Parti ve MHP'nin içerisinde yer aldığı Cumhur İttifakı'nın işbirliği yapacağı iller açıklandı. Listeye göre Bilecik'te de ittifak yapılacak.

2024 yılının 31 Mart günü yapılacak yerel seçimlerde AK Parti ve MHP, bazı illerde tek aday bazı illerde de kendi adayıyla yarışacak. Yerel seçimlerde AK Parti ve MHP, 29 ilde ittifak yapacak. İttifak yapacak iller arasında Bilecik'te yer aldı. Bilecik'te MHP aday çıkarmayarak AK Parti'nin adayını destekleyecek. MHP'nin AK Parti'nin adayını destekleyeceği iller Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkari, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Zonguldak olarak açıklandı.

AK Parti ise 5 ilde MHP'nin adayını destekleyecek. Bu iller Erzincan, Bartın, Kars, Kırklareli ve Osmaniye olarak belirlendi.

AK Parti ve MHP, 22 ilde ise kendi adaylarıyla seçime dahil olacak. Bu iller Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat olarak belirlendi. - BİLECİK