AK Parti Uşak İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

AK Parti Uşak İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Programda konuşan parti yetkilileri, güvenlik güçlerine teşekkür etti ve yerel seçimlere hazırlanacaklarını belirtti. İsveç'te yapılan Kur'an-ı Kerim saldırısını lanetleyen milletvekilleri, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Ak Parti Uşak İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Parti binasında düzenlenen programda konuşan Uşak Milletvekili İsmail Güneş, bayramların huzurlu ve güvenli şekilde geçirilmesini sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Yerel seçimlerin yaklaştığını belirten Güneş, "Zaten Ak Parti'de seçim bittiği gün ertesinde yeni bir seçim başlar. Teşkilatımız buna alışık, dolayısıyla da genel seçimlerde sağladığımız başarıyı bir önceki seçimlerde sağladığımız başarının üzerine koyarak inşallah yerel seçimlere hazırlanacağız." dedi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı lanetlediğini vurgulayan AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, bu yapılanların hesabının bir gün mutlaka sorulacağını söyledi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da İsveç'teki saldırıya değinerek birlik ve beraberliği bozmak isteyen İslam ve Türkiye düşmanlarına karşı mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar ise yerel seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından partililerle bayramlaşma merasimi düzenlendi.