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AK Parti Türkiye Buluşmaları Kayseri'de Gerçekleşti

AK Parti Türkiye Buluşmaları Kayseri'de Gerçekleşti
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Türkiye Buluşmaları programında yaptığı konuşmada, etkinliklerin partinin yereldeki halkla temasını pekiştirdiğini vurguladı. Programda 1,200 yeni üyeye rozet takdim edildi.

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Türkiye Buluşmaları kapsamında düzenlenen programda yaptığı konuşmasında, "Yapılan programlar AK Parti'nin yereldeki halkla temas kurma iradesini pekiştiriyor" dedi.

Türkiye Buluşmaları'nın AK Parti'nin halkla iç içe olma misyonunu gözler önüne serdiğini söyleyen Fatih Üzüm, "Kayseri'de büyük bir coşkuyla devam eden Türkiye Buluşmaları, AK Parti'nin halkla iç içe olma misyonunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın her yıl düzenlediği bu önemli etkinlik, bu yıl da güçlü katılımla dikkat çekiyor. Kayseri'deki buluşmalara, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak, Önceki Dönem Bakanlar Bülent Tüfenkci ve Vahit Kirişçi'nin yanı sıra, 16 milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi de katılım göstererek, partinin her kademesinden isimlerle sahada yer aldılar" dedi.

Üzüm, düzenlenen programların AK Parti'nin yereldeki halkla birebir temas kurma iradesini pekiştirdiğini söyleyerek, "Bu kapsamda düzenlenen istişare toplantıları, teşkilat buluşmaları ve basın açıklamalarının ardından, heyet 16 ilçede eş zamanlı olarak sahaya indi. 500'den fazla yerin ziyaret edilmesi hedeflenen bu programlar, AK Parti'nin yereldeki halkla birebir temas kurma iradesini pekiştiriyor. Ayrıca, programlarda bin 200 yeni AK Parti üyesine rozet takdim edilerek, partinin gücüne güç katılacak. AK Parti, kuruluşundan bu yana halkın içinde olmayı, vatandaşlarıyla gönül bağı kurmayı temel bir ilke olarak benimsemiştir. Bu buluşmalar, bu ilkenin canlı bir örneği olarak sahada vücut bulurken, Kayseri halkının da gösterdiği büyük ilgi ve coşku, partinin yereldeki desteğini bir kez daha gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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