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AK Parti tüm il belediye başkan adaylarını açıkladı

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AK Parti, aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 26 ilin adayını 7 Ocak'ta açıkladıktan sonra bugün düzenlenen törenle 48 belediye başkan adayını daha açıkladı. Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin adaylarını destekleyecek partinin tüm il adayları da belli oldu. Ayrıca, deprem bölgesindeki illerde yeni isimlerle seçime girecek olan AK Parti, en genç adayını 35 yaşında belirledi.

Aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 26 ilin adayını 7 Ocak'ta açıklayan Ak Parti, bugün düzenlenen törenle 48 belediye başkan adayını daha açıkladı. 7 ilde Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin adaylarını destekleyecek partinin tüm il adayları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ATO Congresium'da Ak Parti'nin belediye başkan adaylarından 48'ini açıkladı.

Buna göre, AK Parti aralarında Aksaray, Çorum, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak,Yozgat ve Zonguldak'ın bulunduğu 16 ilde mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösterdi.

AK Parti 32 ilde ise bazıları AK Parti il başkanı, eski belediye başkanı ve milletvekili ile bürokrat ve iş insanı olan yeni isimleri aday yaptı.

Parti Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u, İzmir'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ı, Antalya'da Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü, Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i, Sakarya'da Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı, Konya'da mevcut başkan Uğur İbrahim Altay'ı, Gaziantep'te mevcut başkan Fatma Şahin'i, Diyarbakır'da Mehmet Halis Bilden'i, Kayseri'de mevcut başkan Memduh Büyükkılıç'ı, Mardin'de eski valilerden Abdullah Erin'i, Şanlıurfa'da mevcut başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ü, Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Trabzon'da Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Van'da Abdulahat Arvas'ı aday gösterdi.

Deprem bölgesinde yeni isimler

AK Parti 6 Şubat depremlerinin en fazla hasara yol açtığı illerde yeni isimlerle seçime girecek. Mevcutta AK Partili belediye olan Kahramanmaraş'ta Hayrettin Güngör'ün yerine Fırat Görgel'i, Malatya'da Selahattin Gürkan'ın yerine İstanbul Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Sami Er'i, Adıyaman'da Süleyman Kılınç'ın yerine Ziya Polat'ı aday yaptı. AK Parti Hatay'da ise eski milletvekili Mehmet Öntürk'ü aday olarak belirledi.

En genç aday 35 yaşında

AK Parti'nin bugün açıkladığı belediye başkan adayları arasında 2 kadın aday da yer aldı. Bunlardan biri Iğdır Belediye Başkan Yardımcılığı yapan ve 31 Mart yerel seçimleri için aday gösterilen Ülkü Öcal, diğeri ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 2 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Fatma Şahin oldu.

AK Parti'nin adayları arasında 35 yaşındaki Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya en genç, 1953 doğumlu Kayseri adayı Memduh Büyükkılıç ise en yaşlı aday olarak yer aldı.

Öte yandan AK Parti, Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli ve Osmaniye'de MHP adaylarını destekleyecek.

AK Parti'nin 7 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen Tanıtım Toplantısı'nda ise 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için aralarında İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir'in de bulunduğu 11'i büyükşehir 26 ilin belediye başkan adayı açıklanmıştı. AK Parti böylece 7 il hariç tüm illerde adaylarını açıklamış oldu.

AK Parti'nin hafta sonundan itibaren de ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklayacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Politika

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