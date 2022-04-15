AK Parti teşkilatları iftarda bir araya geldi

PAZARYERİ, BİLECİK (İHA) - Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı, Pazaryeri ve Gölpazarı ilçe teşkilatları için iftar yemeği düzenledi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım öncülüğünde düzenlenen programa Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer AK Parti ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

Yemeğin ardından birlik ve beraberliğin önemine değinen İl Başkanı Yıldırım, "Ramazan ayı birliğimiz ve beraberliğimizin pekişmesi için bir fırsattır. Aramızdaki bu beraberliği perçinlemek için Ramazan ayını bir fırsata dönüştürme gayreti içindeyiz. Rabbim, birliğimize ve beraberliğimize göz dikenlere fırsat vermesin" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Politika