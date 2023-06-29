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AK Parti Teşkilatları Bayramlaştı

AK Parti Teşkilatları Bayramlaştı

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, parti teşkilatlarıyla bayramlaştı. Belgin Uygur, milletin tercihini güvenden, istikrardan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullandığını belirtti. Uygur, ülkemiz üzerindeki hesapları olanların oyunlarının devam ettiğini ve saldırıları lanetlediklerini söyledi.

Ak Parti'de, parti teşkilatları Kurban Bayramı nedeniyle bir araya gelerek bayramlaştı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Belgin Uygur ve Ömer İleri ile Ankara Milletvekili Fuat Oktay, diğer partiler ile bayramlaşmaların ardından, AK Parti Genel Merkezi'nde parti teşkilatları bir araya geldi. Genel Başkan Yardımcısı Uygur, seçimlerde milletin sağduyu ve feraset göstererek, tercihini güvenden, istikrardan, güçlü ve büyük Türkiye'den, eser, hizmet siyasetinden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini ifade eden Uygur, "Maalesef ülkemiz üzerinde hesapları olanların hesapları, hiçbir dönemde bitmedi. Değişik argümanlarla, değişik oyunları sahneye koymaya devam ettiler. Son günlerde de yine milletimizin, devletimizin meşru mücadelesine, Cumhurbaşkanımıza, değerli aile mensuplarına, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam ediyor. Biz bunları şiddetle lanetliyoruz. Bunlara müsaade eden İsveç makamlarını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Partililer, daha sonra birbirleri ile bayramlaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enes Geyik - Politika

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ankara Uygur Politika Haberler

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