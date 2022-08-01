Karabük haberleri... AK Parti Karabük Teşkilatı ilçelerde vatandaşlarla buluşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti teşkilatlarına talimatıyla Karabük'te milletvekilleri, İl Başkanı, İl Genel Meclis üyeleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin de katıldığı "Yüz Yüze 100 Gün" programıyla ilçelerde vatandaşlarla bir araya geliyor.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, yaptığı açıklamada, yaz boyunca 100 gün aralıksız devam edecek ziyaretlerin gün gün itinayla planlandığını belirtti.

Seçimlerde AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en güzel sonucu alması için Karabük olarak en iyi desteği vereceklerini vurgulayan Altınöz, "Türkiye'nin yükselişine 2023'te de katkı sunabilmek, Karabük'ün hak ettiği konum ve hizmetleri kazanabilmesi için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ziyaret programları kapsamında Karabük'ün dört bir yanında vatandaşların sorunlarını ve önerilerini dinleneceğiz. AK Parti 20 yıldır bunu bir gelenek haline getirdi. Milletimizin sorunlarına çözüm üretmek ve onlarla hemhal olmak bizim siyasi şuur ve şiarımızın bir gerekliliğidir." ifadelerini kullandı.

Altınöz, AK Parti Karabük Teşkilatının 3 günde ilçelerde toplam 40 köy ve mahalleleri gezdiğini kaydetti.